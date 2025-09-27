Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 10 (bão Bualoi) giật cấp 15, Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó
Video Thời sự

Bão số 10 (bão Bualoi) giật cấp 15, Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó

Phan Hậu
27/09/2025 10:43 GMT+7

Bão số 10 (bão Bualoi) đã mạnh lên cấp 12, đang di chuyển rất nhanh về phía các tỉnh miền Trung. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu 7 bộ, 14 tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tập trung ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 27.9.2025, vị trí tâm bão số 10 (tên quốc tế là bão Bualoi) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12, tương đương tốc độ 103 - 133 km/giờ, giật cấp 15.

Hiện nay, bão số 10 di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ rất nhanh khoảng 35 km/giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày 28.9, tâm bão nằm trên vùng biển nam Quảng Trị - Quảng Ngãi cách thành phố Đà Nẵng khoảng 130 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12- 13, giật cấp 16.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, bão số 10 là cơn bão di chuyển rất nhanh, gần gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

3 kịch bản khó lường của bão Bualoi (bão số 10), sẽ gây mưa rất lớn

Do ảnh hưởng bão số 10, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8 - cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6 - 8 mét, vùng gần tâm bão 8 - 10 mét, biển động dữ dội.

