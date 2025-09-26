Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Bão Bualoi áp sát Biển Đông | 'Thần đèn' miễn phí di dời nhà xây nhầm đất

26/09/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 26.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 26.9.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Bão Bualoi liên tục tăng cấp, di chuyển rất nhanh hướng vào miền Trung

Ngay sau bão Ragasa với sức gió đạt cấp siêu bão, bão Bualoi đang tăng cấp rất nhanh và dự báo hướng thẳng vào miền Trung. Hiện bão đã đạt sức gió cấp 11, giật cấp 14 và dự báo khi vào Biển Đông có thể mạnh lên cấp 13, giật cấp 16, gây sóng cao đến 7 mét.

Các bộ ngành, lực lượng quân đội đã khẩn trương họp khẩn, phát công điện hỏa tốc, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão này.

Vụ nhà xây nhầm đất ở Hải Phòng: "Thần đèn" miễn phí di dời

Ngày 26.9, ông Đỗ Văn Hữu (43 tuổi, trú phường Thiên Hương, Hải Phòng) xác nhận đã liên hệ với ông Hoàng Đình Bách, người được mệnh danh là "thần đèn" để di chuyển ngôi nhà 2 tầng xây nhầm trên đất của bà Trần Thị Kim Loan (trú phường An Hải, Hải Phòng).

Ông Hoàng Đình Bách cho biết sau khi khảo sát thực địa, việc di chuyển không quá khó. Chỉ cần khoảng 8 - 10 thợ lành nghề, sử dụng hàng trăm bộ kích thủy lực, tời xích, con lăn… thì trong vòng 30 - 40 ngày có thể hoàn thành.

Đáng chú ý, ông Bách khẳng định sẽ hỗ trợ miễn phí tiền công cho gia đình ông Hữu. Ông Bách chia sẻ, coi đây như một việc nghĩa, góp phần tháo gỡ bế tắc cho người dân.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 27.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

