Xem nhanh 12h: Bão Bualoi nguy hiểm hơn Ragasa? | SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji bị xử phạt
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Bão Bualoi nguy hiểm hơn Ragasa? | SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji bị xử phạt

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
24/09/2025 12:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 24.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 24.9.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 24.9: Bão Bualoi nguy hiểm hơn Ragasa? | SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji bị xử phạt

Thủ tướng yêu cầu lường trước kịch bản xấu nhất với bão Ragasa và bão số 10

Cơn bão số 9 (bão Ragasa), với sức gió mạnh, di chuyển với tốc độ nhanh và được dự báo sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Bắc bộ nước ta chỉ trong ít ngày tới. Không chỉ vậy, ngay sau khi Ragasa đi qua, khả năng một cơn bão số 10 tiếp nối cũng có thể tiến vào Biển Đông, tạo nên tình huống hết sức phức tạp.

Chính vì vậy, Thủ tướng đã có công điện khẩn, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, chủ động ứng phó ở mức cao nhất và lường trước cả kịch bản xấu nhất.

Thủ tướng yêu cầu lường trước kịch bản xấu nhất với bão Ragasa và bão số 10

Bão Bualoi nguy hiểm hơn bão Ragasa?

Một cơn bão mới đã hình thành và được dự báo còn nguy hiểm hơn bão số 9. Đó là bão Bualoi, cơn bão thứ 20 trên Thái Bình Dương, với sức gió có thể mạnh đến cấp 12, giật cấp 15 ngay khi tiến gần đất liền nước ta.

Khác với Ragasa suy yếu dần khi vào Biển Đông, bão Bualoi lại có xu hướng ngày càng mạnh lên, tốc độ di chuyển nhanh và khó lường.

Nguy cơ bão chồng bão: Bão Bualoi nguy hiểm hơn Ragasa?

Ba 'ông lớn' vàng bạc SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji đồng loạt bị xử phạt

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa thông báo ra quyết định xử phạt SJC, Bảo Tín Minh Châu và Doji. Theo đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, Bảo Tín Minh Châu cùng bị xử phạt mức 200 triệu đồng mỗi doanh nghiệp.

Hành vi vi phạm của các doanh nghiệp này là đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Ngoài ra, ba doanh nghiệp phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn trên website.

Ba 'ông lớn' vàng bạc SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji đồng loạt bị xử phạt

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 25.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh Xem nhanh 12h Bản tin Báo Thanh Niên Bão số 9 Bão Ragasa
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
