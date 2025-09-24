Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 9 (Ragasa) mạnh cấp 15, cách Quảng Ninh hơn 500 km
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
24/09/2025 11:40 GMT+7

Hồi 10 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão số 9 (bão Ragasa) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Hồi 10 giờ ngày 24.9, vị trí tâm bão số 9 (bão Ragasa) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Bão số 9 (Ragasa) mạnh cấp 15, cách Quảng Ninh hơn 500 km

Dự báo trong 24 giờ tới, vào lúc 10 giờ sáng 25.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Vào lúc 10 giờ sáng 26.9, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp. Vị trí vùng áp thấp trên đất liền khu vực tây bắc của Bắc bộ. Vùng áp thấp mạnh dưới cấp 6.

Bão số 9 (Ragasa) mạnh cấp 15, cách Quảng Ninh hơn 500 km - Ảnh 1.

Dự báo đường đi bão số 9

ẢNH: NCHMF

 

Bão số 9 (Rasaga) giảm cấp, cảnh báo mưa rất lớn ở Bắc bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 24.9, bão số 9 (bão Ragasa) đã giảm cường độ xuống cấp 15 và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc.

