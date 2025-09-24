Ba 'ông lớn' vàng bạc SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji đồng loạt bị xử phạt

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa thông báo ra quyết định xử phạt SJC, Bảo Tín Minh Châu và Doji. Theo đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, Bảo Tín Minh Châu cùng bị xử phạt mức 200 triệu đồng mỗi doanh nghiệp.

Hành vi vi phạm của các doanh nghiệp này là đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Ngoài ra, họ phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn trên website. Theo đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phải đăng cải chính thông tin tại địa chỉ https://btmc.vn, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC tại https://sjc.com.vn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji tại https://doji.vn.

Cả 3 doanh nghiệp vàng bạc SJC, Bảo Tín Minh Châu và Doji đồng loạt bị xử phạt ẢNH: TX

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng cho biết trong quá trình điều tra, các bên đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu. Đồng thời, họ cũng có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Đây là 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn trong nước. Riêng SJC là công ty nhà nước nhiều năm qua đã được độc quyền sản xuất vàng miếng. Trước đó hồi tháng 5, các doanh nghiệp này cũng bị Ngân hàng Nhà nước phạt 1,3 - 2,6 tỉ đồng, tùy đơn vị, do có nhiều bất cập, vi phạm về thuế, hóa đơn chứng từ kế toán, phòng chống rửa tiền... trong xác định giá mua bán vàng. Doji và Bảo Tín Minh Châu cũng vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng.

Về thị trường vàng, tại Công điện số 165 ngày 16.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối và và thị trường vàng. Đồng thời yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết quyết liệt đã có quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu…