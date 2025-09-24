Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 24.9.2025: Thế giới giảm từ đỉnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
24/09/2025 09:07 GMT+7

Giá vàng thế giới giảm sau khi lên cao gần 3.800 USD/ounce kéo kim loại quý trong nước giảm theo.

Giá vàng miếng SJC giảm 200.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 132,8 triệu đồng, bán ra 134,8 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 132,8 triệu đồng, bán ra 134,8 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vào 300.000 đồng, lên 133,8 triệu đồng, bán ra lại giảm 200.000 đồng, xuống còn 134,8 triệu đồng… 

Tương tự, giá vàng nhẫn hiện cũng giảm 200.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào còn 128,8 triệu đồng, bán ra 131,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 128,8 triệu đồng, bán ra 131,8 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 24.9.2025: Thế giới giảm từ đỉnh- Ảnh 1.

Giá vàng giảm sau khi tăng cao

Ảnh: NGỌC THẠCH

Vàng thế giới giảm 9 USD mỗi ounce, xuống 3.755 USD/ounce. So với mức đỉnh thì kim loại quý đã giảm gần 40 USD/ounce. Giá vàng đã tăng lên mức cao kỷ lục nhờ sự hỗ trợ từ dòng vốn trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tuần trước, Fed đã giảm 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu sẽ còn ít nhất hai lần giảm nữa trong năm 2025. Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu gần 10% từ đầu năm cũng khiến vàng (vốn được định giá bằng USD) trở nên hấp dẫn hơn. Các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và tháng 12. 

Ngân hàng Commerzbank lưu ý, lực mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư ETF được đẩy mạnh bởi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, lo ngại về sự độc lập của Fed và các diễn biến địa chính trị cũng có thể thúc đẩy giá vàng.

Một khảo sát của Bank of America cũng cho thấy, vàng đã trở thành giao dịch lớn thứ hai trên thị trường, chỉ sau nhóm cổ phiếu "Magnificent Seven" (bảy công ty công nghệ lớn).

Các chuyên gia của Goldman Sachs dự báo, giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026. Lý do đến từ nhiều yếu tố như nhu cầu tăng trở lại sau giai đoạn trầm lắng mùa hè, hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các quỹ ETF, và sự tích lũy bền bỉ của các ngân hàng trung ương.

