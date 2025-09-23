Giá vàng miếng SJC trở lại mức 135 triệu đồng/lượng, thế giới tăng thẳng đứng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Tập đoàn Doji, Công ty Bảo Tín Minh Châu… tăng giá mua vàng miếng lên 133 triệu đồng một lượng, bán ra 135 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào lên 132,5 triệu đồng, bán ra 135 triệu đồng. Công ty Mi Hồng mua vào lên 133,6 triệu đồng, bán ra 135 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng được các công ty duy trì ở mức 1,4 - 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng lên lại 135 triệu đồng/lượng ẢNH: T.XUÂN

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 300.000 - 500.000 đồng mỗi lượng so với đầu ngày. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 129,3 triệu đồng, bán ra 132,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 128,8 triệu đồng, bán ra 131,8 triệu đồng. Công ty SJC mua vào lên 126,8 triệu đồng, bán ra 131,6 triệu đồng…

Chính phủ: Đánh thuế thu nhập từ mua bán vàng để hạn chế đầu cơ

Vàng trong nước tăng theo kim loại quý thế giới. Vàng thế giới đã tăng thẳng đứng trong chiều 23.9, lên mức đỉnh 3.790 USD/ounce, thêm 40 USD/ounce so với đầu giờ sáng, nâng tổng mức tăng trong vòng 24 giờ qua lên 70 USD/ounce, tương đương 2%. So với cách đây một năm, vàng đã tăng giá hơn 1.080 USD/ounce, tương ứng 40,7% và tăng 100% chỉ trong vòng 5 năm. Giá vàng thế giới tăng chưa có điểm dừng và tiến gần mức 3.800 USD/ounce.

Tốc độ tăng giá của vàng thế giới nhanh, còn kim loại quý trong nước tăng chậm hơn đã khiến mức đắt đỏ được rút ngắn. Vàng miếng SJC cao hơn thế giới còn 14 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn khoảng 11 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC thấp hơn mức đỉnh trước đó 900.000 đồng/lượng.