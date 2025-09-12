Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá mua vàng miếng SJC bị thổi bay gần 2 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
12/09/2025 10:26 GMT+7

Sáng 12.9, các công ty kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh giá vàng miếng SJC với mức giảm mạnh từ 900.000 đến 1,9 triệu đồng mỗi lượng, trong đó giá mua của các đơn vị trượt nhanh hơn so với bán ra. Trong khi đó, giá thế giới tăng trở lại.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đã 3 lần điều chỉnh giá vàng miếng chỉ trong vòng 1 giờ (điều này hiếm khi xảy ra) với mức giảm mạnh ở giá mua vào lên 1,9 triệu đồng/lượng, còn 128,4 triệu đồng; giá bán ra giảm 900.000 đồng, xuống 132,4 triệu đồng. Tương tự, Công ty Phú Quý giảm giá mua 2 triệu đồng/lượng, xuống 128 triệu đồng; bán ra giảm 1,5 triệu đồng, còn 132,4 triệu đồng.

Không những vàng miếng, vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm mạnh từ 1 - 1,3 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý giảm 1,3 triệu đồng, giá mua còn 125,7 triệu đồng, bán ra 128,7 triệu đồng. Tập đoàn Doji giảm 1,1 triệu đồng, mua vào còn 126,2 triệu đồng, bán ra 129,2 triệu đồng. Công ty SJC giảm xuống còn 125,4 triệu đồng, bán ra 128,4 triệu đồng…

- Ảnh 1.

Giá vàng tiếp tục giảm mạnh

ẢNH: NGỌC THẠCH

Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC tăng lên 4 triệu đồng mỗi lượng, còn vàng nhẫn lên 3 triệu đồng. Điều này cho thấy độ rủi ro của việc mua vàng tăng cao, các công ty kinh doanh vì thế giảm mạnh giá mua. Lực bán vàng trên thị trường gia tăng, cao hơn mua vào đã làm thay đổi trạng thái thay vì số lượng mua cao hơn bán ra trước đó. Giá vàng giảm mạnh khiến những ai mua vàng ở mức cao kỷ lục 135,8 triệu đồng/lượng nay chịu lỗ 7,4 triệu đồng/lượng. 

Trong khi đó, diễn biến giá vàng thế giới lại tăng lên 16 USD/ounce cũng không ngăn được đà đi xuống của kim loại quý trong nước. Giá vàng thế giới lên 3.650 USD/ounce. Do đó, mức đắt đỏ của vàng trong nước được rút ngắn, vàng miếng SJC cao hơn thế giới còn 16 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn 12,5 triệu đồng/lượng.

