Giá USD hôm nay 12.9.2025: Liên tục giảm

Sáng 12.9, các ngân hàng thương mại giảm giá USD thêm 6 đồng so với ngày hôm trước, Vietcombank mua vào 26.166 - 26.196 đồng, bán ra 26.476 đồng; ACB mua vào 26.170 - 26.200 đồng, bán ra 26.476 đồng; Vietinbank mua vào 26.212 đồng, bán ra 26.476 đồng… So với đầu tuần, giá USD liên tục giảm lên đến 23 đồng, còn nếu so với mức giá cao kỷ lục thì giảm khoảng 100 đồng.

Trong khi đó, giá các ngoại tệ khác tăng. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 110 đồng, lên 30.174 - 30.479 đồng chiều mua vào, bán ra 31.765 đồng; bảng Anh tăng 140 đồng, mua vào lên 34.908 - 35.260 đồng, bán ra 36.389 đồng; yen Nhật tăng 0,7 đồng, lên 173,05 - 174,79 đồng chiều mua vào, bán ra 184,05 đồng…

Giá USD trong ngân hàng liên tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục đi xuống, chỉ số USD-Index giảm thêm 0,29 điểm, xuống còn 97,5 điểm. Đô la Mỹ giảm khi Mỹ công bố số liệu giá tiêu dùng tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 8, mức tăng hằng năm cao nhất trong 7 tháng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% trong tháng 8 sau khi tăng 0,2% trong tháng 7, theo Bộ Lao động Mỹ. Trong 12 tháng tính đến tháng 8, CPI tăng 2,9%, mức cao nhất kể từ tháng 1, sau khi tăng 2,7% trong tháng 7.

Đáng chú ý hơn, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã tăng thêm 27.000, lên 263.000 (đã điều chỉnh theo mùa vụ). Theo khảo sát của Reuters vào tuần trước, các nhà kinh tế dự báo chỉ 235.000 đơn. Sự chú ý vào thị trường lao động gia tăng sau hai báo cáo việc làm đáng thất vọng gần đây. Số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 8 chỉ tăng 22.000, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000, trong khi số liệu việc làm từ tháng 3 trở về trước bị điều chỉnh giảm tới 911.000.

Sau dữ liệu ngày thứ năm, thị trường dự báo 91% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng này và 9% khả năng giảm 50 điểm cơ bản, theo công cụ FedWatch của CME. Các con số này không thay đổi so với cuối ngày thứ tư.