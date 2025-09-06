Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 6.9.2025: Tự do tăng vượt 27.000 đồng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
06/09/2025 08:31 GMT+7

Giá USD tự do tiếp tục tăng vượt mức 27.000 đồng, trong khi đồng bạc xanh trên thị trường thế giới giảm sâu sau khi có thông tin Fed giảm lãi suất vào cuộc họp giữa tháng 9 này.

Các ngân hàng thương mại không thay đổi giá USD, Vietcombank mua vào 26.160 - 26.190 đồng, bán ra 26.510 đồng; ACB mua vào 26.160 - 26.190 đồng, bán ra 26.510 đồng; Vietinbank mua vào 26.220 đồng, bán ra 26.510 đồng… Giá USD trên thị trường tự do tăng 15 đồng, lên 26.915 đồng chiều mua vào, bán ra 27.015 đồng.

Trong khi đó, các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng nhẹ từ 5 - 20 đồng. Tại Vietcombank, EUR mua vào 29.978 - 30.281 đồng, bán ra 31.558 đồng; bảng Anh mua vào 34.570 - 34.920 đồng, bán ra 36.038 đồng; yen Nhật mua vào 171,79 - 173,53 đồng, bán ra 182,7 đồng…

Giá USD hôm nay 6.9.2025: Tự do tăng vượt 27.000 đồng - Ảnh 1.

Giá USD tự do tăng lên trên 27.000 đồng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Đô la Mỹ trên thị trường thế giới giảm mạnh, chỉ số USD-Index mất 0,63 điểm, còn 97,74 điểm. Đồng USD giảm mạnh so với các đồng tiền chủ chốt sau khi báo cáo việc làm hằng tháng cho thấy các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng ít lao động hơn so với dự báo, qua đó khẳng định tình trạng suy yếu của thị trường lao động Mỹ và gần như bảo đảm Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng thêm 22.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với con số dự báo 75.000 của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát.

Ngay sau báo cáo, đồng đô la Mỹ giảm trên diện rộng khi mất 0,7% xuống 147,44 so với yen Nhật, nhưng vẫn trên đà ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp. So với franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,91% xuống 0,79830 và đang hướng đến tuần giảm thứ tư liên tiếp. Đồng euro tăng 0,55% lên 1,171675 USD và đang trên đà ghi nhận tuần tăng so với đồng bạc xanh.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Cụ thể, kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với chính sách lãi suất, giảm 8,1 điểm cơ bản xuống 3,511%; kỳ hạn 10 năm giảm 8,8 điểm cơ bản xuống 4,088%. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự đoán khả năng 10% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới vào giữa tháng 9 trong khi xác suất cắt giảm 25 điểm cơ bản gần 90%.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 5.9.2025: Tăng nhẹ

Giá USD hôm nay 5.9.2025: Tăng nhẹ

Giá USD trong và ngoài nước tăng nhẹ.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD ngân hàng Mỹ lao động Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận