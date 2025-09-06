Giá USD hôm nay 6.9.2025: Tự do tăng vượt 27.000 đồng

Các ngân hàng thương mại không thay đổi giá USD, Vietcombank mua vào 26.160 - 26.190 đồng, bán ra 26.510 đồng; ACB mua vào 26.160 - 26.190 đồng, bán ra 26.510 đồng; Vietinbank mua vào 26.220 đồng, bán ra 26.510 đồng… Giá USD trên thị trường tự do tăng 15 đồng, lên 26.915 đồng chiều mua vào, bán ra 27.015 đồng.

Trong khi đó, các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng nhẹ từ 5 - 20 đồng. Tại Vietcombank, EUR mua vào 29.978 - 30.281 đồng, bán ra 31.558 đồng; bảng Anh mua vào 34.570 - 34.920 đồng, bán ra 36.038 đồng; yen Nhật mua vào 171,79 - 173,53 đồng, bán ra 182,7 đồng…

Đô la Mỹ trên thị trường thế giới giảm mạnh, chỉ số USD-Index mất 0,63 điểm, còn 97,74 điểm. Đồng USD giảm mạnh so với các đồng tiền chủ chốt sau khi báo cáo việc làm hằng tháng cho thấy các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng ít lao động hơn so với dự báo, qua đó khẳng định tình trạng suy yếu của thị trường lao động Mỹ và gần như bảo đảm Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng thêm 22.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với con số dự báo 75.000 của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát.

Ngay sau báo cáo, đồng đô la Mỹ giảm trên diện rộng khi mất 0,7% xuống 147,44 so với yen Nhật, nhưng vẫn trên đà ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp. So với franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,91% xuống 0,79830 và đang hướng đến tuần giảm thứ tư liên tiếp. Đồng euro tăng 0,55% lên 1,171675 USD và đang trên đà ghi nhận tuần tăng so với đồng bạc xanh.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Cụ thể, kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với chính sách lãi suất, giảm 8,1 điểm cơ bản xuống 3,511%; kỳ hạn 10 năm giảm 8,8 điểm cơ bản xuống 4,088%. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự đoán khả năng 10% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới vào giữa tháng 9 trong khi xác suất cắt giảm 25 điểm cơ bản gần 90%.