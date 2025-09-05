Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 5.9.2025: Tăng nhẹ

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/09/2025 08:33 GMT+7

Giá USD trong và ngoài nước tăng nhẹ.

Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 25.248 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 2 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.160 - 26.190 đồng, bán ra 26.510 đồng; ACB mua vào 26.160 - 26.190 đồng, bán ra 26.510 đồng; Vietinbank mua vào 26.220 đồng, bán ra 26.510 đồng… 

Trong khi đó, các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, EUR giảm nhẹ 10 đồng, mua vào 29.957 - 30.260 đồng, bán ra 31.537 đồng; bảng Anh tăng 100 đồng, mua vào lên 34.568 - 34.917 đồng, bán ra 36.035 đồng; yen Nhật tăng 0,4 đồng, mua vào lên 171,74 - 173,48 đồng, bán ra 182,65 đồng…

Giá USD hôm nay 5.9.2025: Tăng nhẹ- Ảnh 1.

Giá USD ngân hàng tăng nhẹ

ẢNH: NGỌC THẮNG

Đồng bạc xanh thế giới tăng, chỉ số USD-Index tăng 0,15 điểm, lên 98,29 điểm. Giá USD tăng khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ công bố khả quan, phù hợp với bức tranh thị trường lao động đang "hạ nhiệt". Bộ Lao động Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của tiểu bang đạt 227.000 đơn (đã điều chỉnh theo mùa) trong tuần kết thúc vào ngày 30.8. Con số này tốt hơn dự kiến, vì ước tính chung dự kiến là 232.000 đơn. Con số của tuần trước không được điều chỉnh là 229.000. Ngoài ra, báo cáo việc làm khu vực tư nhân cho thấy số việc làm mới trong tháng 8 cũng thấp hơn kỳ vọng.

Dù vậy, một số quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục củng cố quan điểm ngân hàng trung ương sẽ phải cắt giảm lãi suất, qua đó làm gia tăng kỳ vọng vào một đợt giảm lãi suất sắp tới. Fed dự kiến nhóm họp từ ngày 16 đến 17.9. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang đặt cược gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng này, so với mức xác suất 87% cách đây một tuần.

