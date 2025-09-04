Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 4.9.2025: Đô tự do giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
04/09/2025 08:25 GMT+7

Giá USD tự do giảm cùng chiều với đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Các ngân hàng thương mại không thay đổi giá USD, Vietinbank mua vào ở mức 26.200 đồng, bán ra 26.508 đồng; ACB mua vào 26.160 - 26.190 đồng, bán ra 26.508 đồng; Vietcombank mua vào 26.158 - 16.188 đồng, bán ra 26.508 đồng… Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ giảm nhẹ 10 đồng, xuống 26.800 đồng chiều mua vào, bán ra 26.900 đồng.

Ngược lại, các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giá. Tại Vietcombank, EUR tăng 100 đồng, mua vào lên 29.967 - 30.270 đồng, bán ra 31.547 đồng; bảng Anh tăng 130 đồng, mua vào lên 34.458 - 34.806 đồng; yen Nhật tăng 0,4 đồng, mua vào lên 171,32 - 173,05 đồng, bán ra 182,2 đồng…

Giá USD hôm nay 4.9.2025: Đô tự do giảm- Ảnh 1.

Giá USD tự do giảm nhẹ

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm trở lại sau khi tăng mạnh, chỉ số USD-Index xuống 98,14 điểm, mất 0,26 điểm. Đô la Mỹ giảm giá khi Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng vị trí tuyển dụng (thước đo nhu cầu lao động) đã giảm mạnh hơn dự báo xuống 7,181 triệu trong tháng 7. Trước đó, các nhà kinh tế được Reuters khảo sát đã dự kiến con số này ở mức 7,378 triệu việc làm theo dữ liệu khảo sát cơ hội việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS). Thị trường lao động Mỹ đang suy yếu, củng cố kỳ vọng của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đồng USD đã xóa bỏ đà tăng trước đó so với yen Nhật và franc Thụy Sĩ sau khi dữ liệu được công bố. Đồng tiền này giảm 0,2% xuống còn 148,09 yen và mất 0,06% xuống 0,8042 franc Thụy Sĩ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm đạt mức cao kỷ lục, gây thêm áp lực lên đồng yen. Cùng ngày, ông Hiroshi Moriyama, Tổng thư ký đảng cầm quyền Nhật Bản, trợ lý thân cận của Thủ tướng Shigeru Ishiba khẳng định sẵn sàng từ chức sau thất bại nặng nề của đảng này trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng bảy.

Tin liên quan

Giá USD tăng, lãi suất chịu áp lực

Giá USD tăng, lãi suất chịu áp lực

Tỷ giá căng cứng, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng tăng vọt. Áp lực tỷ giá, lãi suất vào thời điểm cuối năm đang khiến nhà điều hành "đau đầu" để giữ ổn định cho thị trường.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD ngân hàng Vietcombank Mỹ Lãi suất lao động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận