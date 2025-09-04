Giá USD hôm nay 4.9.2025: Đô tự do giảm

Các ngân hàng thương mại không thay đổi giá USD, Vietinbank mua vào ở mức 26.200 đồng, bán ra 26.508 đồng; ACB mua vào 26.160 - 26.190 đồng, bán ra 26.508 đồng; Vietcombank mua vào 26.158 - 16.188 đồng, bán ra 26.508 đồng… Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ giảm nhẹ 10 đồng, xuống 26.800 đồng chiều mua vào, bán ra 26.900 đồng.

Ngược lại, các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giá. Tại Vietcombank, EUR tăng 100 đồng, mua vào lên 29.967 - 30.270 đồng, bán ra 31.547 đồng; bảng Anh tăng 130 đồng, mua vào lên 34.458 - 34.806 đồng; yen Nhật tăng 0,4 đồng, mua vào lên 171,32 - 173,05 đồng, bán ra 182,2 đồng…

Giá USD tự do giảm nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm trở lại sau khi tăng mạnh, chỉ số USD-Index xuống 98,14 điểm, mất 0,26 điểm. Đô la Mỹ giảm giá khi Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng vị trí tuyển dụng (thước đo nhu cầu lao động) đã giảm mạnh hơn dự báo xuống 7,181 triệu trong tháng 7. Trước đó, các nhà kinh tế được Reuters khảo sát đã dự kiến con số này ở mức 7,378 triệu việc làm theo dữ liệu khảo sát cơ hội việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS). Thị trường lao động Mỹ đang suy yếu, củng cố kỳ vọng của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đồng USD đã xóa bỏ đà tăng trước đó so với yen Nhật và franc Thụy Sĩ sau khi dữ liệu được công bố. Đồng tiền này giảm 0,2% xuống còn 148,09 yen và mất 0,06% xuống 0,8042 franc Thụy Sĩ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm đạt mức cao kỷ lục, gây thêm áp lực lên đồng yen. Cùng ngày, ông Hiroshi Moriyama, Tổng thư ký đảng cầm quyền Nhật Bản, trợ lý thân cận của Thủ tướng Shigeru Ishiba khẳng định sẵn sàng từ chức sau thất bại nặng nề của đảng này trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng bảy.