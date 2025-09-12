Giá vàng hôm nay 12.9.2025: Lao dốc khiến người mua lúc đỉnh lỗ 6 triệu đồng

Sáng 12.9, giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 800.000 đồng ở chiều mua vàng miếng, xuống 129,5 triệu đồng và giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 132,8 triệu đồng. So với đỉnh cao cuối tuần qua, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm giá bán ra gần 3 triệu đồng. Tuy nhiên, người mua đúng đỉnh đã bị lỗ lên đến 6 triệu đồng do chênh lệch giá mua bán vàng miếng bị đẩy lên cao 3,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng giảm 300.000 đồng khi còn mua vào 126,6 triệu đồng và bán ra 129,6 triệu đồng, đưa tổng cộng mức giảm hơn 1 triệu đồng chỉ sau một ngày. Người mua vàng nhẫn cuối tuần qua đến nay cũng bị lỗ gần 4 triệu đồng mỗi lượng. Vàng nhẫn tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận được mua vào 127,3 triệu đồng, bán ra 130,3 triệu đồng, giảm 700.000 đồng sau một ngày...

Giá vàng trong nước giảm mạnh chỉ trong vài ngày ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng trở lại, lên 3.640 USD/ounce sau khi dữ liệu việc làm yếu từ Mỹ lấn át lo ngại về lạm phát leo thang. Giới đầu tư vẫn đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới. Theo dữ liệu từ CME FedWatch, phần lớn những người được khảo sát cho rằng khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp tới, thậm chí có khả năng nhỏ xảy ra mức giảm 0,5%. Trước khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố, giá vàng từng giảm tới 0,6%.

Phát biểu trên CNBC, chuyên gia giao dịch kim loại độc lập Tai Wong cho biết, giá vàng được "cứu" nhờ sự gia tăng mạnh của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, lên mức cao nhất trong ba năm là 263.000, trong khi chỉ số CPI lõi vẫn cao ở mức 0,3% theo tháng. Ông cũng cho rằng mặc dù diễn biến giá gần đây cho thấy dấu hiệu mệt mỏi từ bên mua, nhưng triển vọng vàng trong vài tháng tới vẫn tích cực, hạn chế nguy cơ vàng bị điều chỉnh sâu.