Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng miếng giảm mạnh 3 triệu đồng/lượng, lực bán vàng tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/09/2025 17:44 GMT+7

Các công ty đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC trong ngày 11.9, từ 2 - 3,4 triệu đồng mỗi lượng, trong đó giá mua vào giảm sâu hơn so với bán ra.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đã 9 lần điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC trong ngày 11.9 với tổng mức từ 2 - 3 triệu đồng. Giá mua vào xuống còn 130,3 triệu đồng, bán ra 133,3 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu 4 lần giảm giá với mỗi bước từ 400.000 - 600.000 đồng, nâng tổng mức giảm từ 2 - 3,4 triệu đồng, xuống còn 130 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 133,3 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá mua và bán tăng lên 3 triệu đồng/lượng thay vì 1 triệu đồng vào tuần trước. Như vậy, chỉ trong 2 ngày, giá vàng miếng SJC đã giảm gần 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng giảm mạnh 3 triệu đồng/lượng, lực bán vàng tăng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC giảm sâu

ẢNH: NGỌC THẠCH

Vàng miếng SJC rao bán trên các trang mạng giảm mạnh hơn, xuống còn khoảng 131,5 - 132 triệu đồng/lượng. Còn vàng nhẫn của các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Doji… cũng mất mức giá 130 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào vàng nhẫn 127,7 triệu đồng, bán ra 130,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 127 triệu đồng, bán ra 130 triệu đồng. Công ty Doji mua vào 127,3 triệu đồng, bán ra 130,3 triệu đồng…

Giá vàng trong nước giảm nhanh hơn thế giới. Vàng thế giới giảm 20 USD/ounce, xuống 3.621 USD/ounce. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới rút ngắn còn 14,6 - 17,6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn từ khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Lực bán vàng trên thị trường tăng mạnh vào chiều 11.9. Đại diện Công ty SJC cho biết, nhiều người đến bán vàng với khối lượng 7 - 9 lượng khá nhiều. Trong khi đó, người mua chỉ chiếm 2/3 so với lực bán. Tuy nhiên, số lượng người mua vàng cũng giảm đi so với những ngày trước.

