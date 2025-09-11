Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

6.255 lượng vàng sản xuất trái phép có đảm bảo chất lượng?

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/09/2025 07:03 GMT+7

Liên quan đến 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép tại vụ án xảy ra ở Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC, công ty SJC khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng về chất lượng vàng miếng SJC gần đây là thất thiệt.

Trên các trang mạng gần đây lan truyền về chất lượng 6.255 lượng vàng là vàng si, vàng độn…, Ông Đào Công Thắng - quyền Tổng giám đốc Công ty SJC khẳng định: "Thông tin này hoàn toàn không chính xác, toàn bộ số vàng mà công ty sản xuất, gia công đều đảm bảo chất lượng".

6.255 lượng vàng sản xuất trái phép có đảm bảo chất lượng?- Ảnh 1.

Sản xuất vàng miếng SJC đảm bảo theo quy trình chất lượng ISO 9001:2015

ẢNH: NGỌC THẠCH

Công ty SJC là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Nhà nước giao sản xuất vàng miếng, với quy trình quản lý nghiêm ngặt và khép kín. Theo công ty này, toàn bộ dây chuyền sản xuất vàng miếng SJC tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, đảm bảo tính chính xác về hàm lượng, trọng lượng và an toàn tuyệt đối trong từng khâu sản xuất. Cụ thể, vàng đưa vào sản xuất được kiểm định từ khâu đầu vào nguyên chất. Từng miếng vàng được cân đo trọng lượng chính xác 37,5 gram trước khi dập định hình, sau khi dập định hình bộ phận KCS (viết tắt từ cụm Knowledge Centered Support, có nghĩa là kiểm tra chất lượng sản phẩm - PV) sẽ kiểm tra chất lượng từng miếng vàng, các miếng vàng đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng số seri và đưa đi kiểm định hàm lượng vàng bằng công nghệ có tính chính xác cao trước khi cho ép bao để xuất xưởng.

Cựu Tổng giám đốc SJC tham ô, gây thiệt hại gần trăm tỉ đồng

Trên thực tế, suốt hơn 35 năm hình thành và phát triển, vàng miếng SJC đã khẳng định vị thế thương hiệu vàng quốc gia, được đông đảo người dân tin tưởng lựa chọn. Chính nhờ sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng và quy chuẩn ISO quốc tế, các sản phẩm vàng miếng SJC trên thị trường vẫn đảm bảo đúng chất lượng công bố, không có sự sai lệch về hàm lượng (tuổi vàng) như những thông tin gây hoang mang gần đây.

Ông Đào Công Thắng khẳng định: "Do đó, cơ chế kiểm soát của công ty qua nhiều tầng nấc vẫn đủ sức ngăn chặn việc đưa sản phẩm không đạt chuẩn ra thị trường. Vì vậy, số lượng vàng 6.255 lượng lưu thông trên thị trường vẫn đủ tiêu chuẩn lưu hành bình thường. Công ty SJC chịu trách nhiệm về việc đảm bảo vàng miếng SJC được gia công sản xuất tại xưởng vàng SJC theo quy định pháp luật. Đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng".

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 10.9.2025: Giảm khi nhà đầu tư bán tháo

Giá vàng hôm nay 10.9.2025: Giảm khi nhà đầu tư bán tháo

Giá vàng trong nước giảm theo kim loại quý thế giới khi nhà đầu tư thực hiện bán tháo.

Khám phá thêm chủ đề

vàng công ty SJC Vàng miếng chất lượng sản xuất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận