6.255 lượng vàng sản xuất trái phép có đảm bảo chất lượng?

Trên các trang mạng gần đây lan truyền về chất lượng 6.255 lượng vàng là vàng si, vàng độn…, Ông Đào Công Thắng - quyền Tổng giám đốc Công ty SJC khẳng định: "Thông tin này hoàn toàn không chính xác, toàn bộ số vàng mà công ty sản xuất, gia công đều đảm bảo chất lượng".

Sản xuất vàng miếng SJC đảm bảo theo quy trình chất lượng ISO 9001:2015 ẢNH: NGỌC THẠCH

Công ty SJC là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Nhà nước giao sản xuất vàng miếng, với quy trình quản lý nghiêm ngặt và khép kín. Theo công ty này, toàn bộ dây chuyền sản xuất vàng miếng SJC tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, đảm bảo tính chính xác về hàm lượng, trọng lượng và an toàn tuyệt đối trong từng khâu sản xuất. Cụ thể, vàng đưa vào sản xuất được kiểm định từ khâu đầu vào nguyên chất. Từng miếng vàng được cân đo trọng lượng chính xác 37,5 gram trước khi dập định hình, sau khi dập định hình bộ phận KCS (viết tắt từ cụm Knowledge Centered Support, có nghĩa là kiểm tra chất lượng sản phẩm - PV) sẽ kiểm tra chất lượng từng miếng vàng, các miếng vàng đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng số seri và đưa đi kiểm định hàm lượng vàng bằng công nghệ có tính chính xác cao trước khi cho ép bao để xuất xưởng.

Trên thực tế, suốt hơn 35 năm hình thành và phát triển, vàng miếng SJC đã khẳng định vị thế thương hiệu vàng quốc gia, được đông đảo người dân tin tưởng lựa chọn. Chính nhờ sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng và quy chuẩn ISO quốc tế, các sản phẩm vàng miếng SJC trên thị trường vẫn đảm bảo đúng chất lượng công bố, không có sự sai lệch về hàm lượng (tuổi vàng) như những thông tin gây hoang mang gần đây.

Ông Đào Công Thắng khẳng định: "Do đó, cơ chế kiểm soát của công ty qua nhiều tầng nấc vẫn đủ sức ngăn chặn việc đưa sản phẩm không đạt chuẩn ra thị trường. Vì vậy, số lượng vàng 6.255 lượng lưu thông trên thị trường vẫn đủ tiêu chuẩn lưu hành bình thường. Công ty SJC chịu trách nhiệm về việc đảm bảo vàng miếng SJC được gia công sản xuất tại xưởng vàng SJC theo quy định pháp luật. Đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng".

