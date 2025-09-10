Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 10.9.2025: Giảm khi nhà đầu tư bán tháo

Thanh Xuân
10/09/2025 08:53 GMT+7

Giá vàng trong nước giảm theo kim loại quý thế giới khi nhà đầu tư thực hiện bán tháo.

Giá vàng miếng SJC sáng 10.9 giảm 500.000 đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn 133,3 triệu đồng, bán ra 135,3 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 300.000 đồng chiều bán ra, còn 135,3 triệu đồng; mua vào giữ ở mức 134 triệu đồng. Vàng miếng SJC được rao bán trên các trang mạng xã hội cũng giảm sâu xuống còn 135 - 136 triệu đồng/lượng thay vì mức 145 - 146 triệu đồng vào cuối tuần trước, thậm chí có lúc đẩy lên gần 150 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn cũng giảm 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 128 triệu đồng, bán ra 130,6 triệu đồng...

Vàng giảm giá khi nhà đầu tư bán tháo- Ảnh 1.

Nhiều người mang vàng đi bán

ẢNH: NGỌC THẠCH

Các nhà đầu tư bán tháo vàng sau khi mức giá lên cao nhất từ trước đến nay. Vàng thế giới giảm mạnh từ mức 3.666 USD/ounce xuống 3.627 USD/ounce sau khi số liệu sơ bộ về việc làm tại Mỹ bị điều chỉnh giảm gần một triệu việc làm, thấp hơn ba lần so với mức trung bình 10 năm và là mức thấp nhất được ghi nhận. Cục Thống kê lao động Mỹ (BLS) báo cáo rằng, ước tính sơ bộ về việc sửa đổi chuẩn quốc gia của thống kê việc làm hiện tại (CES) đối với tổng số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 3 năm 2025 giảm 911.000 (- 0,6%).

BLS cho biết, con số điều chỉnh này tệ hơn 300% so với mức trung bình trong thập kỷ qua. Các điều chỉnh chuẩn hàng năm trong 10 năm qua có mức trung bình tuyệt đối là 0,2% tổng số việc làm phi nông nghiệp. Năm 2009 chứng kiến mức điều chỉnh giảm lớn nhất với 902.000 việc làm, nhưng con số hôm nay hiện là mức thấp nhất trong lịch sử của chuỗi số liệu này. Giá vàng biến động đáng kể xung quanh thời điểm công bố báo cáo điều chỉnh việc làm, thường không phải là sự kiện quan trọng, nhưng lại tác động mạnh đến giá vàng.

Xây dựng thị trường vàng đa dạng, minh bạch

Chấm dứt cơ chế độc quyền thương hiệu vàng miếng của Nhà nước, mở rộng hoạt động sản xuất và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn, thị trường minh bạch hơn.

