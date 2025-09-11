Công ty SJC tăng lượng vàng bán cho khách, giá giảm nhanh

Công ty SJC giảm giá vàng miếng SJC từ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi lượng, trong đó chiều mua vào giảm mạnh hơn bán ra. Giá mua vàng miếng giảm mạnh xuống 132,3 triệu đồng/lượng, bán ra còn 134,8 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá mua 1 triệu đồng mỗi lượng, xuống còn 132,3 triệu đồng, bán ra giảm 500.000 đồng, còn 134,8 triệu đồng...

Giá vàng miếng SJC giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Không những vàng miếng mà vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm từ 200.000 - 500.000 đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào còn 127,7 triệu đồng, bán ra 130,7 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 127,5 triệu đồng, bán ra 130,5 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 126,9 triệu đồng, bán ra 129,9 triệu đồng.

Đại diện Công ty SJC cho biết, lượng khách hàng đến công ty bán vàng nhiều hơn mua vào nên công ty đã tăng lượng vàng bán ra cho mỗi khách hàng lên 7 - 8 lượng thay vì 1 triệu đồng/lượng như thời gian trước.

Lực bán vàng trong nước tăng lên khiến giá mua vào của các đơn vị kinh doanh giảm nhanh hơn bán ra. Điều này dẫn đến chênh lệch giữa giá mua và bán vàng tăng lên 2,5 triệu đồng/lượng. Ngoài ra, giá vàng trong nước còn giảm theo chiều đi xuống của kim loại quý thế giới. Vàng thế giới giảm 13 USD/ounce so với đầu ngày, còn 3.632 USD/ounce. Sau khi đạt mức cao kỷ lục 3.666 USD/ounce, các nhà đầu tư thế giới đã thực hiện bán ra chốt lời.

Vàng giảm khi Mỹ công bố thông tin kinh tế không khả quan. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ của Cục Thống kê lao động bất ngờ giảm 0,1% so với tháng trước, sau khi đã điều chỉnh giảm mức tăng 0,7% trong tháng 7 và thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường (tăng 0,3%). Đây là lần giảm đầu tiên của PPI trong 4 tháng, do chi phí bán buôn máy móc và xe cộ dẫn đến PPI giảm. Tính chung cả năm, PPI tăng 2,6%, thấp hơn mức 3,1% trong tháng 7 và dự báo là 3,3%.