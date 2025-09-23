Giá vàng hôm nay 23.9.2025: Trong nước tăng thêm 1 triệu đồng/lượng, thế giới lập kỷ lục

Đa số các công ty kinh doanh vàng đều tăng thêm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào lên 132,6 triệu đồng, bán ra 134,6 triệu đồng; tại Công ty Phú Quý lên 132 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 134,6 triệu đồng; Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) lên 132,6 triệu đồng, bán ra 134,6 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng mỗi lượng 1 triệu đồng, Công ty SJC mua vào 128,3 triệu đồng, bán ra 131,1 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 127,3 triệu đồng, bán ra 130,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 900.000 đồng mỗi lượng, mua vào 128,4 triệu đồng, bán ra 131,4 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 15 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng lên gần 135 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 8 USD/ounce, lên 3.754 USD. Vàng đã ghi nhận mức tăng mạnh gần 70 USD/ounce chỉ trong một ngày, nâng mức tăng giá trong 30 ngày qua lên hơn 310 USD/ounce, tương đương 9,2%. Giá vàng lập kỷ lục mới nhờ được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ tiếp tục hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng giữa bối cảnh bất ổn chính trị.

Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao một loạt bài phát biểu của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này để tìm thêm tín hiệu chính sách mới. Ngoài ra, dữ liệu giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 26.9 tới cũng đang thu hút sự chú ý của thị trường. Tuần trước, Fed đã đưa ra quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12.2024 và nhiều khả năng sẽ còn các đợt cắt giảm tiếp theo khi thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu.

Ngoài ra, dòng vốn trú ẩn an toàn còn được củng cố bởi rủi ro địa chính trị kéo dài, bao gồm cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, lo ngại tác động kinh tế từ các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, cũng như nhà đầu tư lựa chọn hàng đầu để bảo toàn tài sản giữa bối cảnh lạm phát và nợ công leo thang toàn cầu.