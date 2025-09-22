Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 22.9.2025: Trong nước đứng yên, thế giới tăng lên sát đỉnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/09/2025 09:09 GMT+7

Giá vàng trong nước không thay đổi dù kim loại quý trên thế giới tăng lên sát mức đỉnh 3.700 USD/ounce.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ giá vàng miếng SJC ở mức 131 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 133 triệu đồng. Công ty Mi Hồng có giá mua vào 132 triệu đồng, bán ra 133 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 130,5 triệu đồng, bán ra 133 triệu đồng… Riêng giá vàng nhẫn tăng nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 126,9 triệu đồng, bán ra 129,9 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 126,8 triệu đồng, bán ra 129,6 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 22.9.2025: Trong nước đứng yên, thế giới tăng lên sát đỉnh- Ảnh 1.

Giá vàng trong nước đứng yên

ẢNH: NGỌC THẮNG

Vàng thế giới tăng thêm 9 USD, lên 3.694 USD/ounce và có xu hướng tiến tới mức cao kỷ lục 3.700 USD/ounce dù thị trường chứng kiến những đợt chốt lời ngắn hạn khi giá đi lên. Mặc dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã vạch ra lộ trình chính sách tiền tệ ít quyết liệt hơn so với dự kiến của một số người tham gia thị trường, báo hiệu khả năng sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và một lần nữa vào năm 2026. Thế nhưng, một số nhà phân tích lưu ý rằng, vẫn có khả năng nới lỏng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bổ nhiệm thêm các thống đốc vào hội đồng quản trị.

Các nhà phân tích cảnh báo, nhà đầu tư nên chuẩn bị cho sự biến động khi hoạt động chốt lời xuất hiện ở mức giá cao. Vàng vẫn trong xu hướng tăng mạnh. Đợt tăng giá ngắn ngủi của vàng lên trên 3.700 đô la một ounce trong tuần qua đã đẩy giá vàng tăng hơn 40% kể từ đầu năm đến nay, đánh dấu mức tăng trưởng hằng năm mạnh nhất kể từ cuối những năm 1970.

Trong tuần này, Mỹ công bố dữ liệu khá quan trọng, nhạy cảm với lạm phát nên có tác động đến thị trường vàng. Đó là GDP quý 2, đơn đặt hàng hàng hóa bền vững, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, doanh số bán nhà hiện có, chỉ số PCE... 

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 21.9.2025: Tăng giá nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay 21.9.2025: Tăng giá nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng trong nước ghi nhận một tuần như thị trường thế giới nhưng người mua vẫn bị lỗ.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ Lãi suất Lạm phát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận