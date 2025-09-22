Giá vàng hôm nay 22.9.2025: Trong nước đứng yên, thế giới tăng lên sát đỉnh

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ giá vàng miếng SJC ở mức 131 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 133 triệu đồng. Công ty Mi Hồng có giá mua vào 132 triệu đồng, bán ra 133 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 130,5 triệu đồng, bán ra 133 triệu đồng… Riêng giá vàng nhẫn tăng nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 126,9 triệu đồng, bán ra 129,9 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 126,8 triệu đồng, bán ra 129,6 triệu đồng…

Giá vàng trong nước đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Vàng thế giới tăng thêm 9 USD, lên 3.694 USD/ounce và có xu hướng tiến tới mức cao kỷ lục 3.700 USD/ounce dù thị trường chứng kiến những đợt chốt lời ngắn hạn khi giá đi lên. Mặc dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã vạch ra lộ trình chính sách tiền tệ ít quyết liệt hơn so với dự kiến của một số người tham gia thị trường, báo hiệu khả năng sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và một lần nữa vào năm 2026. Thế nhưng, một số nhà phân tích lưu ý rằng, vẫn có khả năng nới lỏng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bổ nhiệm thêm các thống đốc vào hội đồng quản trị.

Các nhà phân tích cảnh báo, nhà đầu tư nên chuẩn bị cho sự biến động khi hoạt động chốt lời xuất hiện ở mức giá cao. Vàng vẫn trong xu hướng tăng mạnh. Đợt tăng giá ngắn ngủi của vàng lên trên 3.700 đô la một ounce trong tuần qua đã đẩy giá vàng tăng hơn 40% kể từ đầu năm đến nay, đánh dấu mức tăng trưởng hằng năm mạnh nhất kể từ cuối những năm 1970.

Trong tuần này, Mỹ công bố dữ liệu khá quan trọng, nhạy cảm với lạm phát nên có tác động đến thị trường vàng. Đó là GDP quý 2, đơn đặt hàng hàng hóa bền vững, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, doanh số bán nhà hiện có, chỉ số PCE...