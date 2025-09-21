Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 21.9.2025: Tăng giá nhưng người mua vẫn lỗ

An Yến
21/09/2025 08:21 GMT+7

Giá vàng trong nước ghi nhận một tuần như thị trường thế giới nhưng người mua vẫn bị lỗ.

Sáng 21.9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 131 triệu đồng/lượng, bán ra 133 triệu đồng, tăng 1,9 triệu đồng so với cuối tuần trước. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC được kéo xuống chỉ còn 2 triệu đồng mỗi lượng thay vì 3 triệu đồng. Mức chênh lệch này khiến người mua vàng miếng sau một tuần hầu như không có lãi.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng ít hơn với 1,5 triệu đồng, đưa giá mua lên 126,8 triệu đồng và bán ra 129,5 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC cũng giảm nhẹ xuống còn 2,7 triệu đồng thay vì mức 3 triệu đồng như cuối tuần trước. Tuy nhiên, với mức chênh lệch này thì người mua vàng nhẫn sau một tuần đã bị lỗ 1,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu so với cuối tuần trước không thay đổi khi vẫn mua vào 127 triệu đồng, bán ra 130 triệu đồng. Như vậy, nếu khách mua vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu sau một tuần lỗ 3 triệu đồng do chênh lệch giá mua và bán.

Giá vàng tăng nhưng người mua vẫn bị lỗ

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới lên 3.684 USD/ounce, tăng 43 USD so với cuối tuần trước. Đây là tuần tăng thứ 5 liên tiếp của kim loại quý. Giá vàng thế giới duy trì đà tăng sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 0,25%.

Sau nhiều tuần tăng liên tiếp, đã có nhiều ý kiến trái chiều về xu hướng của giá vàng trong tuần tới. Cuộc khảo sát của Kitco News với 15 nhà phân tích Wall Street cho kết quả có 6 người, tương ứng 40% dự báo giá vàng tiếp tục tăng và cũng có 6 người cho rằng vàng đi ngang. Ở chiều ngược lại có 3 người, tương ứng 20% nhận định vàng sẽ quay đầu giảm. Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 285 nhà đầu tư cá nhân thì có 166 người, chiếm 58% dự báo giá vàng sẽ tăng; có 69 người, tương ứng 24% nhận định vàng đi xuống và 50 nhà đầu tư còn lại, chiếm 18% nghĩ rằng kim loại quý đi ngang.

