Giá vàng hôm nay 19.9.2025: Vàng nhẫn tiếp tục đà giảm

Sáng 19.9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đứng yên khi được tiếp tục mua vào 130 triệu đồng, bán ra 132 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC giảm 300.000 đồng, đưa giá mua xuống 126 triệu đồng và bán ra 128,7 triệu đồng. Trên thị trường, đầu ngày các Công ty PNJ vẫn giữ nguyên giá mua 126,3 triệu đồng, bán ra 129,3 triệu đồng; Công ty Doji cũng tiếp tục mua vào 126,3 triệu đồng và bán ra 129,3 triệu đồng…

Giá vàng sáng 19.9 tiếp tục đà giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lùi, giảm xuống 3.647,3 USD/ounce. Tổng cộng sau một ngày, kim loại quý giảm gần 20 USD và lao dốc hơn 50 USD so với đỉnh cao trước đó. Giá vàng thế giới liên tục giảm sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 0,25% đúng như dự báo. Fed đã hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12.2024 và để ngỏ khả năng tiếp tục nới lỏng, nhưng đã giảm bớt thông điệp của mình bằng những cảnh báo về lạm phát khó kiểm soát, làm dấy lên nghi ngờ về tốc độ điều chỉnh chính sách trong tương lai.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã mô tả động thái chính sách này là một đợt cắt giảm để quản lý rủi ro nhằm ứng phó với thị trường lao động suy yếu, nhưng nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương không vội vàng nới lỏng chính sách. Một số nhà phân tích cho biết, phát biểu của Chủ tịch Fed đã gây ra một số hoài nghi và dẫn đến làn sóng chốt lời của nhà đầu tư trên thị trường vàng. Dù vậy, xu hướng tăng của vàng vẫn chưa bị phá vỡ. Mức giảm giá từ mức đỉnh kỷ lục hôm trước chỉ là điều chỉnh kỹ thuật. CNBC trích dẫn một báo cáo của SP Angel nhắc lại động lực chính hiện tại của vàng là sự đa dạng hóa dự trữ đồng USD của các ngân hàng trung ương thuộc khối BRIC, đáng chú ý nhất là Trung Quốc, và cho biết thêm xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục. Trong khi đó, dữ liệu cho thấy xuất khẩu vàng từ Thuỵ Sĩ sang Trung Quốc tăng vọt 254% trong tháng 8 so với tháng 7.