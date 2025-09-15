Giá vàng hôm nay 15.9.2025: Nơi tăng nơi giảm 'ngóng' thông tin lãi suất từ Mỹ

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá mua vàng miếng SJC thêm 300.000 đồng mỗi lượng, lên 128,4 triệu đồng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 131,1 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vàng miếng 500.000 đồng, xuống 128,5 triệu đồng; giá bán ra vẫn ở mức 131,1 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giữ giá mua vào 128,4 triệu đồng, bán ra 131,1 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng ở mức 2,7 triệu đồng/lượng thay vì 3 triệu đồng/lượng trước đó. Những người mua vàng đã lỗ 7,4 triệu đồng/lượng khi mua vào với mức giá kỷ lục 135,8 triệu đồng.

Riêng giá vàng nhẫn 4 số 9 trên thị trường vẫn đứng yên, Công ty SJC mua vào 124,7 triệu đồng, bán ra 127,8 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 126,2 triệu đồng, bán ra 129,2 triệu đồng…

Công ty SJC tăng giá mua vàng miếng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 15 USD mỗi ounce, xuống 3.629 USD. Vàng có những biến động bất thường trước thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) họp về chính sách tiền tệ, trong có đó quyết định quan trọng là giảm lãi suất hay không. Trước những dữ liệu kinh tế thất vọng, thị trường cho rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuần qua, những điều chỉnh sơ bộ về tình hình việc làm tại Mỹ đã làm giảm gần một triệu việc làm - thấp hơn ba lần so với mức trung bình 10 năm và là mức thấp nhất được ghi nhận. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường chỉ thấy 5% khả năng lãi suất sẽ biến động 0,5 điểm cơ bản. Trong khi đó, vào tháng 3, dự báo kinh tế cập nhật của Fed cho thấy kỳ vọng chỉ có hai lần cắt giảm lãi suất trong năm tới.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM đánh giá, một động thái tăng 0,5 điểm cơ bản vào tuần tới có thể dễ dàng đẩy giá vàng lên trên 3.700 đô la một ounce. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng các nhà đầu tư nên kiềm chế sự phấn khích. Vì dự kiến giá vàng sẽ giảm khi lãi suất đi xuống không như kỳ vọng.

Một số thông tin đáng chú ý trong tuần tác động đến giá vàng. Tại Mỹ gồm những tin tức như khảo sát sản xuất tại Empire State, doanh số bán lẻ, số lượng nhà khởi công và giấy phép xây dựng, quyết định chính sách tiền tệ của Fed, khảo sát sản xuất của Cục Dự trữ liên bang Philly. Ngoài ra còn các tin tức đến từ các thị trường khác như quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada, quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh, quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản.