Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 14.9.2025: Mua vàng miếng lỗ nặng hơn vàng nhẫn

An Yến
An Yến
14/09/2025 07:46 GMT+7

Giá vàng trong nước liên tục lao dốc những ngày qua khiến người mua vào bị lỗ nặng.

Sáng 14.9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 128,1 triệu đồng, bán ra 131,1 triệu đồng, giảm 5,8 triệu đồng ở chiều mua và giảm 4,3 triệu đồng ở chiều bán ra sau một tuần. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC bị đẩy lên gấp đôi so với cuối tuần trước, đạt 3 triệu đồng/lượng; cộng thêm vàng sụt giảm khiến người mua vào đến nay lỗ 7,3 triệu đồng mỗi lượng.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm ít hơn với mức 2,7 triệu đồng, đưa giá mua xuống 125 triệu đồng, bán ra 128 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC cũng tăng lên 3 triệu đồng, cao hơn mức 2,5 triệu đồng của tuần trước nên người mua vào sau một tuần lỗ 5,7 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu chỉ giảm 800.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước khi hiện được mua vào 127 triệu đồng, bán ra 130 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 14.9.2025: Mua vàng miếng lỗ nặng hơn vàng nhẫn - Ảnh 1.

Giá vàng giảm mạnh khiến người mua vàng miếng lỗ nặng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược chiều trong nước, giá vàng thế giới ghi nhận đà tăng suốt tuần, lên 3.641,4 USD/ounce. Dù hạ nhiệt so với đỉnh lịch sử gần 3.674 USD/ounce trong tuần nhưng so với cuối tuần trước, giá vàng thế giới cũng tăng 88,7 USD. Đây là tuần tăng thứ 4 liên tiếp của kim loại quý. Một số nhà phân tích cho rằng, dữ liệu việc làm tháng 8 của Mỹ yếu trong khi lạm phát gia tăng đã khiến các nhà đầu tư tin tưởng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) buộc phải giảm lãi suất. Điều đó đã kéo giá kim loại quý tăng lên.

Khi giá vàng tăng cao, cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng tuần tới tiếp tục ghi nhận nhiều ý kiến lạc quan. Cụ thể, khảo sát Wall Street thu hút 15 nhà phân tích tham gia thì có đến 12 người, chiếm 80% dự báo giá vàng tiếp tục tăng. Ngược lại có 2 người, tương ứng 13% nhận định vàng sẽ quay đầu giảm và duy nhất 1 người cho rằng kim loại quý đi ngang. Tương tự, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 268 nhà đầu tư cá nhân thì có 174 người, chiếm 65% dự báo giá vàng sẽ tăng. Trong khi đó có 46 người, tương ứng 17% nhận định vàng đi xuống và 48 nhà đầu tư còn lại, chiếm 18% nghĩ rằng kim loại quý đi ngang.

