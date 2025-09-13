Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 13.9.2025: Tiếp đà giảm, người mua trên đỉnh lỗ gần 8 triệu

An Yến
An Yến
13/09/2025 09:35 GMT+7

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm khiến người mua ở đỉnh cao chưa đầy một tuần đã lỗ nặng.

Sáng 13.9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục giảm thêm 300.000 đồng, đưa giá mua xuống 128,1 triệu đồng, bán ra 131,1 triệu đồng. Chỉ sau một ngày, mỗi lượng vàng miếng đã giảm 1,7 triệu đồng. Giá vàng giảm mạnh trong vòng mấy ngày khiến người mua vàng miếng ở mức cao kỷ lục trước đó là 135,8 triệu đồng/lượng đã bị lỗ đến 7,7 triệu đồng một lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giữ nguyên chiều mua 125 triệu đồng, bán ra giảm 100.000 đồng, xuống còn 128 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận mua vàng nhẫn là 126,2 triệu đồng, bán ra 129,2 triệu đồng, giảm 1,1 triệu đồng sau một ngày... Người mua vàng nhẫn giá cao chót vót cuối tuần trước đến nay lỗ hơn 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 13.9.2025: Tiếp đà giảm, người mua trên đỉnh lỗ gần 8 triệu- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 13.9 tiếp tục giảm khiến người mua đỉnh cao lỗ nặng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới đi ngang ở mức 3.641,4 USD/ounce. Đây vẫn là mức cao trong tuần này của vàng thế giới. Dữ liệu gần đây cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng vọt trong tháng 8, cùng với số liệu việc làm yếu và việc điều chỉnh giảm 911.000 việc làm so với năm trước, cho thấy đà giảm tốc của nền kinh tế. Đồng thời, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 của Mỹ cũng ghi nhận mức tăng hàng tháng mạnh nhất trong 7 tháng. Thông tin về thị trường lao động Mỹ suy yếu đã khiến thị trường gần như chắc chắn về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm nay tại cuộc họp tuần tới. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng tới 39% và thường được xem là tài sản hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp, khi nhà đầu tư tìm đến như một kênh phòng ngừa lạm phát và rủi ro kinh tế toàn cầu. Vì vậy nếu Fed giảm lãi suất thì đây sẽ là thông tin tích cực hỗ trợ cho giá vàng.

Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán Mỹ có sự phân hóa. Đóng cửa phiên giao dịch 12.9 (rạng sáng 13.9 giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,44%, lập kỷ lục mới khi đạt 22.141 điểm. Ngược lại, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,05% và chốt phiên ở mức 6.584 điểm và Dow Jones mất 274 điểm, tương đương 0,59%, xuống 45.834 điểm.

