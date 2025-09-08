ABBANK cho doanh nghiệp dệt may vay với lãi suất 2,35%/năm

Gói giải pháp tài chính của ABBANK gồm nhiều hình thức cấp tín dụng như cho vay đa dạng tài sản bảo đảm (TSBĐ) nhận và cấp tín dụng không TSBĐ đến 80% giá trị hạn mức tín dụng, ưu đãi tỷ lệ ký quỹ phát hành L/C từ 0%, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu lên đến 100% giá trị khoản phải thu và phát hành thẻ tín dụng doanh nghiệp lên đến 2 tỉ đồng.

ABBANK cho doanh nghiệp dệt may vay với lãi suất từ 2,35%/năm ẢNH: N.LINH

Doanh nghiệp có doanh thu xuất khẩu bằng USD còn được hưởng mức lãi suất vay VND ưu đãi chỉ từ 2,35%/năm - một trong những mức thấp nhất trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, ABBANK miễn 100% phí thanh toán quốc tế cho các giao dịch đủ điều kiện, góp phần giảm thiểu chi phí tài chính trong bối cảnh chi phí logistics và nhập khẩu nguyên liệu đầu vào vẫn là áp lực lớn với doanh nghiệp ngành dệt may.

Song song, ABBANK cũng triển khai loạt chính sách ưu đãi bổ trợ như miễn phí toàn bộ giao dịch thanh toán nội địa trên nền tảng ngân hàng số ABBANK BUSINESS, miễn phí 12 tháng dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh, tặng tài khoản số đẹp "Tài lộc như ý" và cộng thêm đến 0,5%/năm khi mở hợp đồng tiền gửi online. Các doanh nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu còn được hưởng gói phí ưu đãi lên đến 65% cho chuyển tiền TTR và 50% cho dịch vụ L/C, nhờ thu quốc tế và nội địa.

Ông Khương Đức Tiệp - Giám đốc Khối SME, ABBANK cho biết: "Ngành may mặc và sản xuất sợi đóng vai trò quan trọng trong chiến lược xuất khẩu và phát triển bền vững của nền kinh tế. Chúng tôi xây dựng giải pháp tài chính này dựa trên sự am hiểu sâu sắc về chu kỳ sản xuất, đặc điểm kinh doanh và nhu cầu vận hành thực tiễn của doanh nghiệp trong ngành. Điều này thể hiện cam kết đồng hành lâu dài, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng tốt hơn với sự thay đổi của thị trường toàn cầu".