Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm

Vào chiều 17.9 theo giờ địa phương (rạng sáng 18.9 theo giờ Việt Nam), sau phiên họp của Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC). Fed quyết định giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản (0,25 điểm phần trăm), xuống 4 - 4,25%, CNBC đưa tin.

Quyết định này khớp với dự báo của thị trường. Đây là lần đầu Fed giảm lãi suất kể từ tháng 12.2024.

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu ngày 17.9 sau phiên họp chính sách ẢNH: REUTERS

"Các số liệu gần đây cho thấy hoạt động kinh tế đã chậm lại trong nửa đầu năm. Số việc làm mới cũng tăng chậm, tỷ lệ thất nghiệp nhích lên nhưng vẫn ở mức thấp. Lạm phát tăng và hiện vẫn ở mức khá cao", Fed nhận xét trong thông báo sau phiên họp.

Tình trạng tăng trưởng việc làm thấp và lạm phát cao đang đối nghịch với mục tiêu kép của Fed năm nay, đó là giữ việc làm và giá cả ổn định. Fed dự báo giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa trong năm nay và 25 điểm cơ bản trong năm 2026, 2027. Fed còn 2 cuộc họp trong năm nay, vào tháng 10 và 12.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói quyết định cắt giảm sẽ đưa chính sách tiền tệ vào vị thế "trung lập hơn".

Ông Stephen Miran, Thống đốc Fed vừa được thượng viện bổ nhiệm hồi đầu tuần, là người duy nhất trong ban điều hành không tán thành quyết định chung. Ông Miran ủng hộ việc hạ 0,5 điểm phần trăm lãi suất.

Thị trường chứng khoán biến động mạnh sau khi Fed hạ lãi suất. Các chỉ số chính biến động trái chiều sau khi ông Powell nói đợt giảm lần này là để “quản lý rủi ro” thay vì chính sách trực tiếp nhằm củng cố nền kinh tế nhiều thách thức.

Lợi suất trái phiếu kho bạc cũng dao động trái chiều, giảm đối với các kỳ hạn ngắn nhưng tăng đối với các kỳ hạn khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần yêu cầu ông Powell giảm mạnh lãi suất, nói rằng cần hạ để củng cố thị trường nhà ở đang trì trệ và giảm khoảng phí nợ công. Dù vậy, Chủ tịch Fed Powell nói rằng không có sự ủng hộ rộng rãi về việc giảm lãi suất cơ bản 50 điểm trong cuộc họp mới đây.

Ông Trump, người đang có chuyến công du tại Anh, chưa lập tức lên tiếng về quyết định hạ lãi suất của Fed.