Tòa án Mỹ ngăn chính quyền ông Trump sa thải thống đốc Fed

Tòa phúc thẩm quận Columbia (Mỹ) đã bác nỗ lực phút chót của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm loại bà Lisa Cook khỏi vị trí Thống đốc Fed trước cuộc họp ấn định lãi suất trong tuần này, Reuters đưa tin ngày 16.9.

Với phán quyết trên, bà Cook tiếp tục được giữ chức. Theo thẩm phán, bà Cook có quyền trải qua quá trình đánh giá công bằng trước khi bị chính quyền ông Trump sa thải. Thẩm phán tòa phúc thẩm Bradley Garcia lưu ý đến lập luận của bà Cook rằng bà bị tước quyền xét xử hợp pháp, vi phạm Tu chính án thứ 5 của Mỹ.

Thống đốc Fed Lisa Cook tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc hồi tháng 6 ẢNH: AP

"Chính quyền không cung cấp bất kỳ thông báo hay mở ra bất kỳ cơ hội nào để bà Cook phản hồi. Dù cho kết quả có thay đổi hay không, quyền được đánh giá công bằng là điều không thể phủ nhận", thẩm phán Garcia viết.

Tổng thống Trump hồi tháng 8 thông báo sa thải bà Cook khỏi Hội đồng Thống đốc Fed, viện dẫn cáo buộc gian lận thế chấp do Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Bill Pulte nêu ra. Ông Pulte khẳng định bà Cook có những bản khai báo khác nhau về nơi thường trú trong các hồ sơ vay mua nhà ở hai bang Michigan và Georgia, nhằm hưởng các khoản ưu đãi thế chấp. Bà Cook đã phủ nhận các cáo buộc.

Trước đó, thẩm phán tòa án quận Jia Cobb hôm 9.9 đã phán quyết rằng cáo buộc bà Cook gian lận thế chấp trước khi nhậm chức có thể không đủ căn cứ để bãi nhiệm theo luật thành lập Fed.

Với thông tin trên, bà Cook vẫn sẽ dự cuộc họp Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) của Fed, bắt đầu từ ngày 16.9 để ấn định lãi suất.

Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook

Trong diễn biến liên quan, thượng viện Mỹ ngày 15.9 đã phê duyệt việc bổ nhiệm ông Stephen Miran, người được Tổng thống Trump đề cử, vào Hội đồng Thống đốc Fed. USA Today đưa tin ông Miran, Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng, được bổ nhiệm gấp rút và sẽ dự cuộc họp của FOMC. Ông Miran sẽ lấp vào vị trí của cựu Thống đốc Adriana Kugler, người từ chức hồi tháng 8.