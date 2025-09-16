Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tòa án Mỹ ngăn chính quyền ông Trump sa thải thống đốc Fed

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
16/09/2025 12:50 GMT+7

Tòa phúc thẩm Mỹ ngày 15.9 ra phán quyết cho phép bà Lisa Cook tiếp tục giữ ghế Thống đốc Cục Dự trữ liên bang (Fed).

Tòa phúc thẩm quận Columbia (Mỹ) đã bác nỗ lực phút chót của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm loại bà Lisa Cook khỏi vị trí Thống đốc Fed trước cuộc họp ấn định lãi suất trong tuần này, Reuters đưa tin ngày 16.9.

Với phán quyết trên, bà Cook tiếp tục được giữ chức. Theo thẩm phán, bà Cook có quyền trải qua quá trình đánh giá công bằng trước khi bị chính quyền ông Trump sa thải. Thẩm phán tòa phúc thẩm Bradley Garcia lưu ý đến lập luận của bà Cook rằng bà bị tước quyền xét xử hợp pháp, vi phạm Tu chính án thứ 5 của Mỹ.

Tòa án Mỹ ngăn chính quyền ông Trump sa thải thống đốc Fed - Ảnh 1.

Thống đốc Fed Lisa Cook tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc hồi tháng 6

ẢNH: AP

"Chính quyền không cung cấp bất kỳ thông báo hay mở ra bất kỳ cơ hội nào để bà Cook phản hồi. Dù cho kết quả có thay đổi hay không, quyền được đánh giá công bằng là điều không thể phủ nhận", thẩm phán Garcia viết.

Tổng thống Trump hồi tháng 8 thông báo sa thải bà Cook khỏi Hội đồng Thống đốc Fed, viện dẫn cáo buộc gian lận thế chấp do Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Bill Pulte nêu ra. Ông Pulte khẳng định bà Cook có những bản khai báo khác nhau về nơi thường trú trong các hồ sơ vay mua nhà ở hai bang Michigan và Georgia, nhằm hưởng các khoản ưu đãi thế chấp. Bà Cook đã phủ nhận các cáo buộc.

Trước đó, thẩm phán tòa án quận Jia Cobb hôm 9.9 đã phán quyết rằng cáo buộc bà Cook gian lận thế chấp trước khi nhậm chức có thể không đủ căn cứ để bãi nhiệm theo luật thành lập Fed.

Với thông tin trên, bà Cook vẫn sẽ dự cuộc họp Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) của Fed, bắt đầu từ ngày 16.9 để ấn định lãi suất.

Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook

Trong diễn biến liên quan, thượng viện Mỹ ngày 15.9 đã phê duyệt việc bổ nhiệm ông Stephen Miran, người được Tổng thống Trump đề cử, vào Hội đồng Thống đốc Fed. USA Today đưa tin ông Miran, Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng, được bổ nhiệm gấp rút và sẽ dự cuộc họp của FOMC. Ông Miran sẽ lấp vào vị trí của cựu Thống đốc Adriana Kugler, người từ chức hồi tháng 8.

Tin liên quan

Lãi suất điều hành của Mỹ trước 'ngày phán xét'

Lãi suất điều hành của Mỹ trước 'ngày phán xét'

Dự kiến tuần này, Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tổ chức cuộc họp chính sách giữa thách thức và sức ép không nhỏ từ Nhà Trắng về việc cắt giảm lãi suất điều hành - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook

Khám phá thêm chủ đề

FED thống đốc fed lisa cook Trump FOMC Stephen Miran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận