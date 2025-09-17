Nhà Trắng phát đi nhiều thông điệp quan trọng

Phát biểu trước công chúng đầu tuần này, Tổng thống Trump đã có động thái mới trong chính sách đối phó tội phạm toàn quốc. Trong khi đó, Phó tổng thống Vance tuyên bố đưa những phong trào cánh tả "vào tầm ngắm" sau vụ sát hại nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.

Vệ binh Quốc gia đến Memphis

AP hôm qua (16.9) đưa tin Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh thành lập lực lượng chuyên trách đến TP.Memphis (bang Tennessee) để hỗ trợ trấn áp tội phạm. Lực lượng này sẽ bao gồm Vệ binh Quốc gia, cùng nhiều cơ quan thực thi pháp luật liên bang, như Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Hải quan và Di trú (ICE) và Cơ quan chống ma túy (DEA).

Tổng thống Trump ngày 15.9 công bố sắc lệnh lập lực lượng chống tội phạm ở TP.Memphis Ảnh: Reuters

Các đơn vị dự kiến sẽ thực hiện nhiệm vụ trong tháng này. Trả lời báo chí tại Nhà Trắng ngày 15.9, ông Trump nói rằng chiến dịch tại Memphis sẽ làm giảm tỷ lệ tội phạm và mang lại những thành công tương tự việc điều lực lượng liên bang giám sát thủ đô Washington D.C (Mỹ) những tuần qua. Thống đốc Tennessee Bill Lee, thành viên đảng Cộng hòa, đã hoan nghênh quyết định của chủ nhân Nhà Trắng. Ông nói rằng đã "mệt mỏi với tình hình tội phạm đã kìm hãm Memphis", thành phố lớn thứ 2 ở Tennessee. Hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Tennessee là bà Marsha Blackburn và ông Bill Hagerty cũng thể hiện sự ủng hộ việc triển khai lực lượng đến Memphis.

Trong khi đó, Thị trưởng Memphis Paul Young, người của đảng Dân chủ, không hài lòng trước việc Vệ binh Quốc gia xuất hiện ở thành phố của ông. Dù vậy, ông cũng nêu rằng Thống đốc và Tổng thống có quyền điều động và ông Young sẽ cam kết hỗ trợ quá trình này diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng.

Cùng ngày 15.9, Tổng thống Trump nêu rằng TP.Chicago (bang Illinois) có thể là địa điểm tiếp theo mà chính quyền Mỹ nhắm đến để triển khai lực lượng đối phó tội phạm. Ngoài ra, ông cũng cân nhắc đến TP.St.Louis (bang Missouri) và TP.New Orleans (bang Louisiana), theo NBC News. Ông Trump nhiều tuần qua đề cập ý định triển khai Vệ binh Quốc gia đến Chicago, nhưng bị Thống đốc bang Illinois JB Pritzker và Thị trưởng Brandon Johnson (đều thuộc đảng Dân chủ) phản đối.

Nhắm đến phe cánh tả

Chính sách nhập cư cứng rắn của chính phủ Mỹ những tháng qua đã khiến phe Dân chủ bất mãn. Đến nay, sự chia rẽ giữa chính quyền đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump và đảng Dân chủ càng thêm sâu sắc sau vụ ám sát ông Charlie Kirk giữa tuần qua. Phát biểu trên truyền hình trong ngày 15.9, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cùng những quan chức Nhà Trắng tuyên bố sẽ theo dõi các phong trào cánh tả cực đoan, cùng mạng lưới những tổ chức bị cho là đã kích động bạo lực ở Mỹ, theo Politico.

Ông Vance là một người bạn thân của ông Kirk và đã trong đoàn rước quan tài ông Kirk lên chuyên cơ Không lực Hai hôm 11.9 để đưa về an táng ở quê nhà. Phó tổng thống cũng đã kêu gọi tố giác những người vui mừng về vụ ám sát ông Charlie Kirk. Ông cũng dẫn thăm dò mới đây của YouGov để nêu rằng có đến 1/4 số người được hỏi mang hệ tư tưởng tự do cảm thấy bình thường trước việc ăn mừng cái chết ông Kirk. Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ cân nhắc liệt Antifa, một phong trào cánh tả mang danh nghĩa chống phát xít, là tổ chức khủng bố.