Tổng thống Trump nói chiến sự Ukraine sẽ sớm kết thúc nếu NATO làm theo ông

Tổng thống Trump rời Căn cứ Không quân Andrews ở Maryland (Mỹ) hôm 11.9 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 13.9 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông sẵn sàng áp đặt các lệnh cấm vận lớn đối với Nga nếu tất cả các nước khác trong NATO đồng ý và làm điều tương tự, nhằm gây áp lực khiến Nga chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông gửi thông điệp đến "tất cả các nước NATO và thế giới", trong đó có lời kêu gọi NATO dừng mua dầu Nga.

"Như các bạn biết đấy, cam kết của NATO đối với việc thắng lợi còn xa mới đạt 100%, và việc một số bên mua dầu của Nga thật đáng kinh ngạc! Điều này làm suy yếu nghiêm trọng vị thế đàm phán và sức mặc cả của các bạn trước Nga", ông viết.

Ông Trump sắp 'cạn kiên nhẫn' với ông Putin

Tuy nhiên, ông cho biết mình sẵn sàng hành động cùng các nước khác trong liên minh, chỉ cần họ lên tiếng về thời điểm. Nhà lãnh đạo kêu gọi NATO áp thuế 50-100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc và sẽ dỡ bỏ hoàn toàn khi chiến sự Ukraine chấm dứt. Theo ông, động thái đó cũng sẽ góp phần lớn nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Trung Quốc có sự kiểm soát mạnh mẽ, thậm chí là nắm chặt, đối với Nga, và các mức thuế quan mạnh mẽ này sẽ phá vỡ sự kìm kẹp đó", Tổng thống Trump viết tiếp.

Trong thư, ông còn nói rằng xung đột ở Ukraine không phải là cuộc chiến của mình và lẽ ra đã không xảy ra nếu ông làm Tổng thống Mỹ. Ông cho rằng đó là cuộc chiến liên quan cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. "Tôi chỉ ở đây để giúp đỡ ngăn chặn nó và cứu hàng ngàn sinh mạng Nga và Ukraine", ông viết và cho rằng thật điên rồ khi có đến 7.118 người thiệt mạng vào tuần trước trong cuộc xung đột đó.

"Nếu NATO làm theo những gì tôi nói, chiến sự sẽ sớm chấm dứt, và tất cả những sinh mạng đó sẽ được cứu! Nếu không, các bạn chỉ đang lãng phí thời gian của tôi, cũng như thời gian, công sức và tiền bạc của Mỹ. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đến vấn đề này!", Tổng thống Mỹ kết thúc thông điệp.