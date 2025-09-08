Chiến sự Ukraine ngày 1.292: Nga không kích lớn chưa từng thấy, Ukraine tấn công tại Bryansk

Ukraine đánh chặn tên lửa Nga tại Kyiv hôm 7.9 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters dẫn lời giới chức Ukraine ngày 7.9 cho hay Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất kể từ đầu chiến sự, khiến tòa nhà chính phủ Ukraine ở Kyiv bốc cháy và 3 người thiệt mạng.

"Lần đầu tiên, tòa nhà chính phủ bị hư hại do một cuộc tấn công của đối phương, gồm phần mái và các tầng trên", Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết trên ứng dụng Telegram.

Các nhân chứng kể rằng tầng trên cùng của tòa nhà chính phủ Ukraine nằm ở quận Pecherskyi bốc cháy với khói dày đặc cuồn cuộn bay lên bầu trời ngay sau bình minh.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 805 máy bay không người lái (UAV) và 13 tên lửa vào Ukraine trong đêm, trong đó lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 751 UAV và 4 tên lửa.

Đây là số lượng UAV lớn nhất mà Nga sử dụng để tấn công Ukraine trong một ngày kể từ đầu chiến sự. Ông Timur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thủ đô, cho biết thi thể một em bé đã được kéo ra từ đống đổ nát ở quận Darnytskyi, nơi một tòa chung cư 4 tầng bị hư hại.

Ông cũng cho hay một phụ nữ trẻ đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào quận này, nằm ở phía đông sông Dnipro. Cơ quan khẩn cấp nhà nước cho biết 18 người bị thương trong đợt tấn công ban đêm, khiến nhiều đám cháy bùng phát khắp thành phố.

Tòa nhà chính phủ Ukraine bốc cháy trong đợt tấn công của Nga ẢNH: REUTERS

Trước đó, Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết một phụ nữ cao tuổi đã thiệt mạng trong một hầm trú ẩn ở Darnytskyi và một phụ nữ mang thai nằm trong số những người bị thương.

Thị trưởng Vitalii Maletskyi tại thành phố Kremenchuk ở miền trung Ukraine cho biết hàng chục vụ nổ cũng làm rung chuyển thành phố, khiến một số khu vực mất điện và làm hư hại một cây cầu bắc qua sông Dnipro.

Tại thành phố Odessa ở miền nam, cơ sở hạ tầng dân sự và các tòa nhà dân cư bị hư hại, nhiều chung cư bùng phát hỏa hoạn, theo thông tin từ Thống đốc tỉnh Odessa Oleh Kiper.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 7.9 cho biết đã sử dụng máy bay, UAV, tên lửa và pháo binh để tấn công các nhà máy sản xuất vũ khí, cơ sở hạ tầng giao thông do quân đội Ukraine sử dụng, các sân bay và kho vũ khí.

"Máy bay tác chiến - chiến thuật, UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh... đã gây hư hại các mục tiêu thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng và cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine được sử dụng phục vụ lợi ích của Lực lượng Vũ trang Ukraine", theo Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ này cũng cho biết lực lượng Nga đã tấn công các nhà máy sản xuất UAV, cơ sở lưu trữ và bệ phóng UAV tầm xa, kho vũ khí, sân bay, trạm radar và những nơi tập trung binh sĩ Ukraine cùng lính đánh thuê nước ngoài.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga còn cho hay quân Nga đã kiểm soát được làng Khoroshe thuộc vùng Dnipropetrovsk của Ukraine. Cùng ngày, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 quả bom lượn dẫn đường, 3 rocket HIMARS và 210 UAV.

Hai bên trước nay phủ nhận tấn công mục tiêu dân sự.

Ukraine lại đối mặt làn sóng phản đối trong nước

Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu

Tư lệnh lực lượng UAV Ukraine Robert Brovdi ngày 7.9 cho hay lực lượng nước này đã tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba tại vùng Bryansk của Nga.

Đường ống trung chuyển này cung cấp dầu Nga cho Hungary và Slovakia, hai nước vẫn tiếp tục mua năng lượng từ Nga.

Người phát ngôn của tập đoàn lọc dầu Hungary MOL cho biết việc giao dầu thô cho nước này vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Người phát ngôn của công ty vận hành đường ống Slovakia Transpetrol chưa đưa ra phản hồi trước đề nghị đưa ra bình luận.

Ukraine cho hay các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga là nhằm làm suy yếu nỗ lực quân sự tổng thể của đối phương.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Vũ khí Ukraine ở tiền tuyến

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6.9 cho biết gần 60% vũ khí do quân đội nước này sử dụng ở tiền tuyến đều được sản xuất trong nước, vượt mục tiêu ông đặt ra cách đây 2 tháng.

"Trong cuộc chiến này, Ukraine đã đạt đến mức gần 60% số vũ khí mà chúng tôi có, vũ khí trong tay binh sĩ của chúng tôi, là do Ukraine sản xuất", trang The Kyiv Independent dẫn lời ông phát biểu.

"Và đó là những vũ khí mạnh mẽ, với nhiều tính năng tiên tiến", ông nói thêm.

Ông Zelensky và nhiều quan chức khác từ lâu đã nhấn mạnh việc thúc đẩy sản xuất vũ khí trong nước như một yếu tố then chốt để bảo đảm khả năng phòng thủ của Ukraine trong tương lai.

Trong bài phát biểu, ông cũng nhắc đến một dự án chung nhằm tiến hành sản xuất vũ khí tại Đan Mạch. Hồi tháng 7, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi chính phủ mới được cải tổ của mình thực hiện các biện pháp nhằm nâng tỷ lệ sản xuất vũ khí trong nước lên hơn 50%.

Khi đó, ông cho biết vũ khí do Ukraine sản xuất chiếm khoảng 50% số vũ khí được sử dụng tại tiền tuyến và trong các chiến dịch khác, mức cao nhất kể từ năm 1991.