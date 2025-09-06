Ông Trump kêu gọi người ủng hộ quyên góp để mình được 'lên thiên đường'

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 5.9 ẢNH: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kêu gọi những người ủng hộ quyên góp 15 USD trong một "chiến dịch gây quỹ chớp nhoáng" kéo dài 24 giờ để ông có thể lên "thiên đường", sau tin đồn về cái chết của mình.

Ông đã gửi một email gây quỹ với dòng tiêu đề "tôi muốn thử lên thiên đường", trong đó ông mô tả sự nghiệp chính trị của mình và việc sống sót sau vụ ám sát năm ngoái như bằng chứng về sự can thiệp của thần thánh, theo Newsweek.

Email này nhắc lại các sự kiện trong chiến dịch tranh cử trước đây, bao gồm chiến thắng năm 2016 trước đối thủ Hillary Clinton, các lần được tuyên trắng án trong tiến trình luận tội và những cuộc đấu tranh đang tiếp diễn như một phần của sứ mệnh thần thánh, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ quyên góp 15 USD.

"Năm ngoái tôi chỉ cách cái chết vài milimét khi viên đạn sượt qua da tôi. Việc tôi khải hoàn trở lại Nhà Trắng vốn dĩ không bao giờ được cho là sẽ xảy ra! Nhưng tôi tin rằng Chúa đã cứu tôi vì một lý do duy nhất: để khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại!", ông viết.

"Tôi vốn dĩ không được xem là người sẽ đánh bại bà Clinton vào năm 2016, nhưng tôi đã làm được. Tôi vốn dĩ không được xem là người sẽ bảo vệ biên giới và xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử, nhưng tôi đã làm được. Tôi chắc chắn không được xem là người sẽ thoát chết sau một viên đạn ám sát, nhưng nhờ ân sủng của Thiên Chúa toàn năng, tôi đã sống sót. Vì vậy giờ đây, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp lại tiếng gọi của bổn phận, nhưng tôi không thể làm điều đó một mình", ông nêu hàng loạt ví dụ.

Theo ông, đó là lý do của việc phát động chiến dịch gây quỹ trong 24 giờ và ông kêu gọi mọi người đóng góp 15 USD để "ghi vào sách kỷ lục".

Trước đó, trong một cuộc trò chuyện với chương trình Fox & Friends, Tổng thống Trump nói rằng ông tin nỗ lực của mình nhằm hòa giải giữa Nga và Ukraine có thể cải thiện cơ hội để ông được lên thiên đường.

"Tôi muốn thử và lên thiên đường, nếu có thể", ông nói trong buổi xuất hiện trên Fox & Friends, chỉ một ngày sau khi tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Lời kêu gọi quyên góp được đưa ra sau những tin đồn về cái chết của ông lan truyền trên mạng, dựa trên việc ông không xuất hiện công khai trong thời gian gần đây, cũng như hình ảnh vết bầm trên mu bàn tay.

Vết bầm lạ trên mu bàn tay Tổng thống Trump là gì?

Vào tháng 7, Nhà Trắng xác nhận rằng ông Trump được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mãn tính, một tình trạng thường gặp ở người lớn tuổi.

Hơn nữa, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã làm dấy lên đồn đoán khi nói rằng ông sẵn sàng đảm nhận vị trí nếu xảy ra một "thảm kịch khủng khiếp".

Ông Trump đã dập tắt tin đồn về cái chết của mình trong một bữa tiệc tối tại Nhà Trắng với các CEO công nghệ, khi nói với các phóng viên: "Tôi vẫn ở đây". Ông cũng bác bỏ những suy đoán về tình trạng sức khỏe "xuống dốc" trong một bài đăng trên Truth Social, khẳng định rằng ông "chưa bao giờ cảm thấy khỏe hơn thế" trong đời.