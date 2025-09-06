Israel đánh sập tòa nhà ở Gaza, ông Trump nói có thêm con tin chết

Tháp Mushtaha tại khu phố Al-Rimal ở thành phố Gaza bị Israel phá hủy ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 6.9 đưa tin quân đội Israel phá hủy một tòa nhà cao tầng ở thành phố Gaza, không lâu sau khi tuyên bố sẽ tấn công những tòa nhà cao tầng được xác định là do Hamas sử dụng, trong kế hoạch kiểm soát thành phố lớn nhất Dải Gaza.

Bất chấp áp lực ngày càng gia tăng trong và ngoài nước yêu cầu chấm dứt chiến dịch tấn công gần hai năm ở Gaza, Israel vẫn tiếp tục triệu tập lực lượng dự bị, tăng cường các đợt oanh tạc và tiến sát thành phố Gaza.

Hôm 5.9, quân đội Israel cho biết họ đã "xác định được hoạt động khủng bố đáng kể của Hamas bên trong nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau tại thành phố Gaza, đặc biệt là trong các tòa nhà cao tầng", đồng thời nói thêm rằng sẽ nhắm mục tiêu vào những địa điểm này "trong những ngày tới".

Chưa đầy một giờ sau, quân đội Israel thông báo đã tấn công một tòa nhà cao tầng, cáo buộc Hamas sử dụng tòa nhà này "để lên kế hoạch và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ trong khu vực".

Tòa tháp sụp đổ hoàn toàn sau cuộc tấn công ẢNH: AFP

Quân đội cho biết trước khi tiến hành cuộc tấn công, "các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện nhằm giảm thiểu thương vong dân thường", trong đó có việc đưa ra cảnh báo từ trước.

Phát ngôn viên Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza Mahmud Bassal cáo buộc Israel đang thực hiện "một chính sách cưỡng bức di dời dân thường" khi nhắm mục tiêu vào các tòa nhà cao tầng.

Cơ quan này cho biết các cuộc không kích của Israel tại thành phố Gaza và khu vực lân cận đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong tổng số ít nhất 42 người Palestine tử vong trên toàn dải Gaza trong ngày 5.9.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nhiều con tin có thể đã thiệt mạng ở Gaza và Mỹ đang trong quá trình "đàm phán sâu" với Hamas giữa lúc Israel mở chiến dịch tấn công mới.

"Có thể có một số người vừa mới chết, đó là điều tôi nghe được. Tôi hy vọng điều đó là sai, nhưng trong cuộc đàm phán này có hơn 30 thi thể", ông phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng.

Các tay súng đã bắt giữ 251 con tin trong cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Hamas vào Israel ngày 7.10.2023, trong đó 47 người vẫn còn bị giữ tại Gaza. Quân đội Israel cho biết 25 trong số đó đã chết và Israel đang tìm cách đưa thi thể họ về.

"Chúng tôi đã nói hãy thả tất cả ngay lập tức và những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với họ. Nhưng nếu không thả toàn bộ, tình hình sẽ trở nên khó khăn, sẽ rất tồi tệ", ông kêu gọi Hamas.