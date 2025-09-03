Israel gánh thêm sức ép vì chiến dịch Gaza

Quyết định của Bỉ được đưa ra theo sau hành động tương tự của các nước phương Tây như Anh, Canada, Pháp và Úc.

Reuters dẫn lời ông Prevot cho biết quyết định được đưa ra liên quan thảm họa nhân đạo tại Palestine, đặc biệt là tại Dải Gaza, và nhằm "phản ứng hành động bạo lực của Israel". Diễn biến trên cho thấy sức ép ngày càng gia tăng đối với Israel trong việc tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt thảm họa nhân đạo tại Dải Gaza.

Khói bốc lên sau vụ nổ tại Dải Gaza ngày 1.9 ẢNH: REUTERS

Trong một bài phát biểu ngày 1.9, Ngoại trưởng Anh David Lammy bày tỏ sự tức giận vì chính phủ Israel từ chối cho phép hàng viện trợ được đưa đầy đủ vào Dải Gaza. Vị ngoại trưởng miêu tả tình hình tại vùng đất là "nạn đói do con người tạo ra", làm suy giảm danh tiếng của Israel trong mắt người trẻ toàn cầu.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo The Daily Caller được đăng tải cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump dù vẫn nhấn mạnh sự đồng lòng đối với nước đồng minh nhưng cũng cảnh báo sự ủng hộ dành cho Israel tại Mỹ đang hạ xuống. Nhà lãnh đạo cho biết từng có thời điểm Israel là nước vận động hành lang mạnh nhất và "kiểm soát hoàn toàn quốc hội". Tuy nhiên, ông thừa nhận Israel dù có thể giành chiến thắng cuộc xung đột nhưng hình ảnh của nước này đang bị ảnh hưởng.

Tờ The Times of Israel hôm qua đưa tin tranh cãi nảy lửa đã xảy ra tại cuộc họp nội các an ninh Israel vào tối 31.8. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir được cho là phản đối kế hoạch tiếp tục chiến sự, kêu gọi các bộ trưởng cân nhắc thỏa thuận ngừng bắn. Xung đột đến nay đã làm hơn 63.500 người thiệt mạng tại Dải Gaza. Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza hôm qua cho hay các cuộc không kích của Israel trong đêm làm 13 người thiệt mạng. Israel chưa bình luận về những thông tin này.