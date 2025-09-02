Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Rò rỉ kế hoạch hậu chiến Dải Gaza của Mỹ, Hamas phản bác

Trí Đỗ
Trí Đỗ
02/09/2025 10:34 GMT+7

Một bản kế hoạch hậu chiến cho Dải Gaza đang được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét đã bị rò rỉ, trong đó Washington dự tính phát triển 'Gaza Riviera' thành một chuỗi các siêu đô thị công nghệ cao.

Theo tờ Washington Post ngày 1.9, bản kế hoạch nêu trên dài 38 trang, bao gồm việc "di dời tạm thời toàn bộ hơn 2 triệu dân tại Dải Gaza" và đặt vùng lãnh thổ này dưới sự quản lý của Mỹ trong ít nhất một thập niên.

Rò rỉ kế hoạch hậu chiến Dải Gaza của Mỹ, Hamas phản bác- Ảnh 1.

Nhiều tòa nhà bị hư hại ở thành phố Gaza, Dải Gaza ngày 1.9.2025

ẢNH: AFP

Người Palestine sẽ được khuyến khích "tự nguyện" di tản đến một quốc gia khác hoặc đến các khu vực hạn chế và được bảo vệ an ninh tại Dải Gaza trong quá trình tái thiết.

Những người sở hữu đất tại Gaza sẽ được Quỹ tái thiết, tăng tốc và chuyển đổi kinh tế Gaza (GREAT Trust) cấp mã thông báo kỹ thuật số để đổi lấy quyền phát triển tài sản của họ. Người nhận có thể sử dụng mã thông báo này để bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi khác, hoặc sau này đổi mã để lấy một căn hộ tại một trong 6 - 8 "thành phố thông minh hỗ trợ trí tuệ nhân tạo" mới sẽ được xây dựng trên Gaza.

Mỗi người Palestine rời đi sẽ nhận 5.000 USD tiền mặt và trợ cấp chi trả 4 năm tiền thuê nhà, cùng lượng thực phẩm trong một năm.

The Guardian cho hay bản kế hoạch trên được phát triển bởi các quan chức Israel đứng sau Quỹ nhân đạo Gaza (GHF) - tổ chức chuyên phân phối hàng viện trợ trong lãnh thổ Gaza được Mỹ và Israel hậu thuẫn.

Phía Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin mới trên.

Quan chức Hamas Bassem Naim ngày 1.9 đã chỉ trích bản kế hoạch trên. Ông Naim khẳng định: "Gaza không phải để bán. Gaza là một phần của quê hương Palestine rộng lớn hơn".

Một quan chức khác của Hamas cho biết nhóm này "phản đối mọi kế hoạch bỏ rơi người dân tại Gaza và giữ những kẻ kiểm soát trên vùng đất này". Quan chức này cho hay những đề xuất như vậy là "vô giá trị và bất công", đồng thời nói thêm rằng không có thông tin chi tiết nào về sáng kiến này được truyền đạt cho phía Hamas.

Kế hoạch trên được cho là nhằm hiện thực hóa tầm nhìn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nêu vào tháng 2 với mục tiêu biến Gaza thành "Riviera của Trung Đông" - tức tái thiết khu vực thành trung tâm du lịch và công nghệ cao, theo AFP. Tại thời điểm đó, ý tưởng trên đã nhanh chóng vấp phải sự lên án từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Tin liên quan

Dải Gaza trên các bàn cân

Dải Gaza trên các bàn cân

Giữa lúc cuộc xung đột tại Dải Gaza chưa có điểm dừng, một số bên được cho là đang bàn tính kế hoạch hậu chiến sự tại dải đất này.

Phát biểu gây sốc của cựu giám đốc tình báo Israel về 50.000 người chết ở Gaza

Kế hoạch của Israel ở Gaza có khả thi?

Khám phá thêm chủ đề

gaza Hamas israel tái thiết Gaza Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận