Rò rỉ kế hoạch hậu chiến Dải Gaza của Mỹ, Hamas phản bác

Theo tờ Washington Post ngày 1.9, bản kế hoạch nêu trên dài 38 trang, bao gồm việc "di dời tạm thời toàn bộ hơn 2 triệu dân tại Dải Gaza" và đặt vùng lãnh thổ này dưới sự quản lý của Mỹ trong ít nhất một thập niên.

Nhiều tòa nhà bị hư hại ở thành phố Gaza, Dải Gaza ngày 1.9.2025 ẢNH: AFP

Người Palestine sẽ được khuyến khích "tự nguyện" di tản đến một quốc gia khác hoặc đến các khu vực hạn chế và được bảo vệ an ninh tại Dải Gaza trong quá trình tái thiết.

Những người sở hữu đất tại Gaza sẽ được Quỹ tái thiết, tăng tốc và chuyển đổi kinh tế Gaza (GREAT Trust) cấp mã thông báo kỹ thuật số để đổi lấy quyền phát triển tài sản của họ. Người nhận có thể sử dụng mã thông báo này để bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi khác, hoặc sau này đổi mã để lấy một căn hộ tại một trong 6 - 8 "thành phố thông minh hỗ trợ trí tuệ nhân tạo" mới sẽ được xây dựng trên Gaza.

Mỗi người Palestine rời đi sẽ nhận 5.000 USD tiền mặt và trợ cấp chi trả 4 năm tiền thuê nhà, cùng lượng thực phẩm trong một năm.

The Guardian cho hay bản kế hoạch trên được phát triển bởi các quan chức Israel đứng sau Quỹ nhân đạo Gaza (GHF) - tổ chức chuyên phân phối hàng viện trợ trong lãnh thổ Gaza được Mỹ và Israel hậu thuẫn.

Phía Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin mới trên.

Quan chức Hamas Bassem Naim ngày 1.9 đã chỉ trích bản kế hoạch trên. Ông Naim khẳng định: "Gaza không phải để bán. Gaza là một phần của quê hương Palestine rộng lớn hơn".

Một quan chức khác của Hamas cho biết nhóm này "phản đối mọi kế hoạch bỏ rơi người dân tại Gaza và giữ những kẻ kiểm soát trên vùng đất này". Quan chức này cho hay những đề xuất như vậy là "vô giá trị và bất công", đồng thời nói thêm rằng không có thông tin chi tiết nào về sáng kiến này được truyền đạt cho phía Hamas.

Kế hoạch trên được cho là nhằm hiện thực hóa tầm nhìn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nêu vào tháng 2 với mục tiêu biến Gaza thành "Riviera của Trung Đông" - tức tái thiết khu vực thành trung tâm du lịch và công nghệ cao, theo AFP. Tại thời điểm đó, ý tưởng trên đã nhanh chóng vấp phải sự lên án từ nhiều quốc gia trên thế giới.