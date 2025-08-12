Kế hoạch của Israel ở Gaza có khả thi?

Ông Netanyahu quyết mạnh tay

Hãng AFP hôm qua (11.8) đưa tin ông Netanyahu tiếp tục bảo vệ lập trường kiểm soát TP.Gaza. Nhà lãnh đạo Israel ngày 10.8 nói rằng chiến dịch mới tại Gaza sẽ sớm được triển khai, nhằm vào TP.Gaza và các trại ở thị trấn al-Mawasi, những nơi mà ông Netanyahu cho rằng là các thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas.

Xe thiết giáp của quân đội Israel gần biên giới Israel - Gaza ngày 10.8 Ảnh: Reuters

Giới quan sát nhận định phát biểu của ông Netanyahu sau cuộc họp nội các an ninh Israel ngày 10.8 cho thấy người đứng đầu chính phủ Israel không dao động về kế hoạch mở rộng chiến dịch kiểm soát Dải Gaza, bất chấp chỉ trích quốc tế và những lo ngại từ nội bộ. Thủ tướng Israel khẳng định quân đội nước này đã kiểm soát khoảng 70 - 75% lãnh thổ Gaza. Hamas bác bỏ những tuyên bố của ông Netanyahu.

Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 10.8, 5 nước gồm Anh, Pháp, Đan Mạch, Hy Lạp và Slovenia đã ra tuyên bố chung lên án kế hoạch kiểm soát Gaza của Israel. Một số nước khác cũng kêu gọi Tel Aviv hướng đến các giải pháp hòa bình. Trước sức ép quốc tế, Thủ tướng Netanyahu ngày 10.8 đã khẳng định: "Chúng tôi sẽ chiến thắng cuộc chiến, dù có sự ủng hộ của các bên khác hay không".

Israel đã tiếp tục các cuộc tấn công vào Dải Gaza trong hôm qua. Đài Al Jazeera đưa tin đợt tập kích của quân đội Israel vào TP.Gaza sáng 11.8 khiến một gia đình 8 người thiệt mạng. Trước đó một ngày, lực lượng Israel bị tố hạ sát 5 nhà báo của Al Jazeera tác nghiệp ở Dải Gaza. Tel Aviv cáo buộc một người trong số các nhà báo là chỉ huy Hamas, điều mà Al Jazeera bác bỏ.

Ông Netanyahu tuyên bố muốn Israel kiểm soát toàn bộ Gaza

Kịch bản cũ ?

Nội các an ninh Israel được cho là đặt ra thời hạn ngày 7.10 để quân đội hoàn tất sơ tán hàng trăm ngàn người dân khỏi TP.Gaza, trước khi bắt đầu đưa quân vào thành phố, theo The New York Times đưa tin ngày 11.8. Ngoài ra, Tel Aviv cũng cần thời gian tập hợp lực lượng cho nhiệm vụ kiểm soát Gaza.

Tuy nhiên, động thái của chính quyền Israel đang vấp phải ý kiến trái chiều bên trong nội bộ nước này, rằng nó có thể đe dọa mạng sống của các con tin còn bị giam, kéo dài thương vong cho binh sĩ Israel và người dân tại Gaza, đồng thời làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich nói rằng Thủ tướng Netanyahu từng hứa hẹn một kế hoạch đánh bại Hamas nhanh chóng, nhưng đã "quay ngoắt 180 độ", và quyết định lặp lại kịch bản cũ. Đó là phát động chiến dịch quân sự mới nhưng không thể giải quyết tận gốc vấn đề, mà chỉ gây sức ép đủ để Hamas đồng ý ngừng bắn tạm thời, thả con tin ở Gaza để đổi lấy tù nhân người Palestine bị giam tại Israel. Ông Smotrich cho rằng nếu kế hoạch sắp tới diễn ra tương tự và Hamas đồng ý thỏa thuận, Israel lại một lần nữa tạm rút lui và cho phép nhóm vũ trang Hamas khôi phục lực lượng.

Ngoài ra, các tuyên bố của ông Netanyahu về những thành trì cuối cùng mà Hamas kiểm soát cũng có phần quen thuộc. Hồi tháng 2.2024, Thủ tướng Israel từng nói rằng TP.Rafah ở Dải Gaza là "pháo đài cuối cùng của Hamas", cũng như khẳng định chiến thắng nằm trong tầm tay. Thế nhưng, thực tế đến nay cuộc xung đột Hamas - Israel chưa cho thấy dấu hiệu kết thúc.