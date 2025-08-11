Israel trước sức ép bủa vây về kế hoạch ở Gaza

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich được cho là đã yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử mới trong bối cảnh nội các Israel ngày càng bất đồng về hướng đi của cuộc xung đột ở Gaza, theo Đài truyền hình Kan ngày 10.8. "Theo quan điểm của tôi, chúng ta có thể dừng mọi thứ và để người dân quyết định", ông Smotrich nói.

Biển người tham gia biểu tình tại Tel Aviv ngày 9.8.2025 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, chính quyền Palestine sáng 10.8 mô tả kế hoạch của Israel là "thách thức và khiêu khích chưa từng có đối với ý chí quốc tế nhằm đạt được hòa bình và ổn định". Chính quyền Palestine cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Quốc gây sức ép buộc Israel dừng giao tranh và cho phép dòng viện trợ vào Dải Gaza.

Trong khi đó, Hamas ngày 9.8 bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận với Israel về lệnh ngừng bắn ở Gaza, đồng thời cho biết họ đã đưa ra "mọi sự linh hoạt có thể" thông qua các nhà trung gian Ai Cập và Qatar, theo The National.

Trong một diễn biến khác, ngày 9.8, hàng chục nghìn người xuống đường ở thủ đô Tel Aviv cùng các thành phố trên khắp Israel để kêu gọi chính phủ đẩy nhanh thỏa thuận trao đổi con tin và chấm dứt chiến sự ở Gaza. Giới chức Israel không công bố ước tính quy mô cuộc biểu tình, nhưng giới truyền thông đưa tin rằng có đến 100.000 người đã xuống đường.

Theo tờ The Times of Israel, nhiều người biểu tình đã kêu gọi binh sĩ Israel từ chối tham gia giao tranh, đồng thời vận động lãnh đạo các doanh nghiệp, các nghiệp đoàn và trường học đình công diện rộng để gây sức ép với chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.