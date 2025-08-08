Nhiều nước phản đối kế hoạch kiểm soát Gaza của Israel

Ngày 8.8, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo Nội các an ninh nước này đã thông qua đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc đánh bại Hamas.

Theo đó, quân đội Israel sẽ chuẩn bị kiểm soát thành phố Gaza thuộc Dải Gaza trong khi phân phối viện trợ nhân đạo cho dân thường bên ngoài các vùng chiến sự, theo thông báo đăng trên trang X của Văn phòng Thủ tướng Israel.

Hoàng hôn tại Dải Gaza ngày 7.8 ẢNH: AFP

Nội các an ninh phê chuẩn 5 nguyên tắc để chấm dứt cuộc chiến tại Dải Gaza gồm: giải giáp Hamas, đưa toàn bộ con tin - sống và chết - về nước, phi quân sự hóa Dải Gaza, Israel kiểm soát an ninh tại Dải Gaza và thiết lập chính quyền dân sự thay thế không phải là Hamas cũng như Chính quyền Palestine (PA).

Quyết định đã gây ra phản ứng từ Liên Hiệp Quốc và nhiều nước.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk cho rằng kế hoạch của chính phủ Israel nhằm chiếm toàn bộ thành phố Gaza sẽ gây ra nhiều cái chết và đau khổ hơn nữa, và phải bị chấm dứt ngay lập tức, theo Reuters.

Ông Turk cho rằng kế hoạch này đi ngược lại với phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế, theo đó Israel phải chấm dứt chiếm đóng càng sớm càng tốt, cũng như đi ngược lại giải pháp hai nhà nước đã được công nhận và quyền tự quyết của người Palestine.

"Thay vì leo thang chiến sự, chính phủ Israel nên dồn mọi nỗ lực để bảo vệ mạng sống của dân thường ở Gaza bằng cách cho phép viện trợ nhân đạo được lưu thông đầy đủ, không bị cản trở. Các con tin cần được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện bởi các nhóm vũ trang Palestine", ông Turk kêu gọi.



Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng quyết định của Israel trong việc kiểm soát thành phố Gaza là sai lầm và kêu gọi chính phủ Israel xem xét lại.

"Hành động này sẽ không giúp chấm dứt xung đột hay hỗ trợ việc trả tự do cho các con tin. Nó chỉ đem lại thêm đổ máu", ông Starmer nói, theo Reuters.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" trước kế hoạch của Israel nhằm kiểm soát thành phố Gaza, đồng thời kêu gọi nước này "ngừng ngay các hành động nguy hiểm".

"Gaza thuộc về người dân Palestine và là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Palestine", AFP dẫn lời người phát ngôn nói trên.

Theo vị quan chức Trung Quốc, cách đúng đắn để xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza và đảm bảo việc trả tự do cho các con tin là ngừng bắn ngay lập tức.

Đại diện Trung Quốc cho rằng giải pháp toàn diện cho xung đột tại Gaza phụ thuộc vào một lệnh ngừng bắn; chỉ khi đó mới có thể mở ra con đường giảm leo thang và đảm bảo an ninh khu vực.

Máy bay thả hàng viện trợ xuống thành phố Gaza ở miền bắc Dải Gaza ngày 8.8 ẢNH: AP

Thổ Nhĩ Kỳ cực lực lên án kế hoạch của Israel nhằm kiểm soát thành phố Gaza, Bộ Ngoại giao nước này cho biết, gọi đó là đòn giáng nặng nề lên hòa bình và an ninh.

Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hành động để ngăn chặn việc triển khai kế hoạch này, "với mục tiêu cưỡng ép người Palestine đi khỏi mảnh đất của họ".

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Israel phải ngừng ngay lập tức các kế hoạch chiến sự, đồng ý ngừng bắn tại Dải Gaza và bắt đầu đàm phán cho giải pháp hai nhà nước.

Úc cũng đã kêu gọi Israel "không đi theo con đường này", sau khi Thủ tướng Netanyahu tuyên bố ý định kiểm soát quân sự toàn bộ Dải Gaza.

"Úc kêu gọi Israel không thực hiện kế hoạch này, vì nó chỉ khiến thảm họa nhân đạo tại Gaza trở nên tồi tệ hơn", Ngoại trưởng Úc Penny Wong tuyên bố ngày 8.8.

Bà Wong cho rằng việc cưỡng ép tái định cư lâu dài là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời lặp lại lời kêu gọi về ngừng bắn, viện trợ không bị cản trở, và Hamas trả tự do cho các con tin bị bắt từ tháng 10.2023.

"Giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được hòa bình bền vững, một Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel sống cạnh nhau trong hòa bình và an ninh, trong các đường biên giới được quốc tế công nhận", Ngoại trưởng Úc nhấn mạnh.