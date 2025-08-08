Israel duyệt kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza

Văn phòng Thủ tướng Israel sáng 8.8 thông báo Nội các an ninh nước này đã thông qua đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc đánh bại Hamas với số phiếu đa số.

Người Palestine nhặt hàng cứu trợ được thả dù xuống thành phố Gaza ở miền bắc Dải Gaza ngày 7.8 ẢNH: AP

Theo đó, quân đội Israel sẽ chuẩn bị kiểm soát thành phố Gaza thuộc Dải Gaza trong khi phân phối viện trợ nhân đạo cho dân thường bên ngoài các vùng chiến sự, theo thông báo đăng trên trang X của Văn phòng Thủ tướng Israel.

Nội các an ninh phê chuẩn 5 nguyên tắc để chấm dứt cuộc chiến tại Dải Gaza gồm: giải giáp Hamas, đưa toàn bộ con tin - sống và chết - về nước, phi quân sự hóa Dải Gaza, Israel kiểm soát an ninh tại Dải Gaza và thiết lập chính quyền dân sự thay thế không phải là Hamas cũng như Chính quyền Palestine (PA).

Theo thông báo, đa số bộ trưởng Nội các an ninh tin rằng kế hoạch thay thế đã được trình lên nội các sẽ không giúp đạt được mục tiêu đánh bại Hamas hay đưa con tin trở về.

Tuyên bố không làm rõ kế hoạch thay thế được nhắc đến ở trên nhưng theo tờ The Times of Israel, Văn phòng Thủ tướng muốn nhắc đến đề xuất của Tổng tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir, người phản đối chiếm đóng Dải Gaza vì sợ sẽ dẫn đến thảm họa nhân đạo và đe dọa tính mạng của các con tin.

Một điểm đáng chú ý trong tuyên bố mới là chỉ nhắc đến việc kiểm soát thành phố Gaza thay vì toàn bộ Dải Gaza như Thủ tướng Netanyahu nói trước cuộc họp nội các.

Thành phố Gaza nằm trong phần diện tích mà quân đội Israel chưa kiểm soát được tại Dải Gaza. The Times of Israel cho rằng việc thành phố Gaza được nhắc đến gợi ý rằng quân đội sẽ tiếp quản dần dần và ít nhất là bắt đầu từ thành phố này. Ước tính có khoảng 800.000 người đang trú ẩn tại Thành phố Gaza.

Hamas chưa bình luận nhưng trước đó chỉ trích ý định của Thủ tướng Netanyahu, cho rằng nhà lãnh đạo muốn hy sinh các con tin.