Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Israel duyệt kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza

Vi Trân
Vi Trân
08/08/2025 10:50 GMT+7

Nội các an ninh Israel đã thông qua kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza và đánh bại Hamas tại Dải Gaza sau cuộc họp tối 7.8.

Văn phòng Thủ tướng Israel sáng 8.8 thông báo Nội các an ninh nước này đã thông qua đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc đánh bại Hamas với số phiếu đa số.

Nội các An ninh Israel thông qua kế hoạch chiếm Thành phố Gaza - Ảnh 1.

Người Palestine nhặt hàng cứu trợ được thả dù xuống thành phố Gaza ở miền bắc Dải Gaza ngày 7.8

ẢNH: AP

Theo đó, quân đội Israel sẽ chuẩn bị kiểm soát thành phố Gaza thuộc Dải Gaza trong khi phân phối viện trợ nhân đạo cho dân thường bên ngoài các vùng chiến sự, theo thông báo đăng trên trang X của Văn phòng Thủ tướng Israel.

Nội các an ninh phê chuẩn 5 nguyên tắc để chấm dứt cuộc chiến tại Dải Gaza gồm: giải giáp Hamas, đưa toàn bộ con tin - sống và chết - về nước, phi quân sự hóa Dải Gaza, Israel kiểm soát an ninh tại Dải Gaza và thiết lập chính quyền dân sự thay thế không phải là Hamas cũng như Chính quyền Palestine (PA).

Theo thông báo, đa số bộ trưởng Nội các an ninh tin rằng kế hoạch thay thế đã được trình lên nội các sẽ không giúp đạt được mục tiêu đánh bại Hamas hay đưa con tin trở về.

Tuyên bố không làm rõ kế hoạch thay thế được nhắc đến ở trên nhưng theo tờ The Times of Israel, Văn phòng Thủ tướng muốn nhắc đến đề xuất của Tổng tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir, người phản đối chiếm đóng Dải Gaza vì sợ sẽ dẫn đến thảm họa nhân đạo và đe dọa tính mạng của các con tin.

Một điểm đáng chú ý trong tuyên bố mới là chỉ nhắc đến việc kiểm soát thành phố Gaza thay vì toàn bộ Dải Gaza như Thủ tướng Netanyahu nói trước cuộc họp nội các.

Thành phố Gaza nằm trong phần diện tích mà quân đội Israel chưa kiểm soát được tại Dải Gaza. The Times of Israel cho rằng việc thành phố Gaza được nhắc đến gợi ý rằng quân đội sẽ tiếp quản dần dần và ít nhất là bắt đầu từ thành phố này. Ước tính có khoảng 800.000 người đang trú ẩn tại Thành phố Gaza.

Hamas chưa bình luận nhưng trước đó chỉ trích ý định của Thủ tướng Netanyahu, cho rằng nhà lãnh đạo muốn hy sinh các con tin.

Tin liên quan

Thủ tướng Israel tuyên bố muốn kiểm soát toàn bộ Gaza

Thủ tướng Israel tuyên bố muốn kiểm soát toàn bộ Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng để tiêu diệt Hamas, Israel dự định kiểm soát hoàn toàn Dải Gaza và cuối cùng chuyển giao quyền quản lý cho các lực lượng Ả Rập thân thiện.

Khám phá thêm chủ đề

israel THÀNH PHỐ GAZA dải Gaza Hamas nội các an ninh Israel thủ tướng Israel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận