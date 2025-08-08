Thủ tướng Israel tuyên bố muốn kiểm soát toàn bộ Gaza

Tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được đưa ra trước khi nội các an ninh Israel ngày 7.8 thảo luận về việc mở rộng chiến dịch quân sự kéo dài 22 tháng tại Dải Gaza, theo AP.

Khi được hỏi liệu Israel có kiểm soát toàn bộ Gaza, ông Netanyahu đáp: "Chúng tôi ý định loại trừ Hamas ở đó nhằm đảm bảo an ninh của chúng tôi, cho phép dân chúng được tự do khỏi Gaza. Chúng tôi không muốn giữ nó. Chúng tôi muốn có một vành đai an ninh. Chúng tôi muốn trao nó cho các lực lượng Ả Rập sẽ quản trị nó thích hợp mà không đe dọa chúng tôi và mang lại cho người Gaza một cuộc sống tốt".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại một sự kiện ở Jerusalem hồi cuối tháng 7 ẢNH: REUTERS

Nội các an ninh cần phê chuẩn quyết định như trên nếu nó được đưa ra. Cuộc họp bắt đầu vào tối 7.8 và dự kiến kéo dài trong đêm. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir trước đó cảnh báo việc chiếm đóng Dải Gaza, cho rằng bước đi này đe dọa tính mạng con tin và gây gia tăng áp lực lên quân đội sau gần 2 năm chiến sự.

Hamas đã ra tuyên bố cáo buộc ông Netanyahua phá hủy tiến trình đàm phán và có ý định hy sinh các con tin, theo Reuters. Một quan chức Jordan nói với hãng tin rằng các nước Ả Rập chỉ ủng hộ điều mà người Palestine đồng ý và quyết định, đồng thời bổ sung rằng an ninh tại Gaza nên được xử lý thông qua các thể chế Palestine hợp thức.

Quan chức Osama Hamdan của Hamas nói với đài Al-Jazeera rằng sẽ coi bất cứ lực lượng nào được thành lập để quản lý Gaza cũng như lực lượng chiếm đóng liên quan Israel.

Thủ tướng Israel cân nhắc chiếm đóng một phần Gaza

Việc mở rộng các hoạt động quân sự ở Gaza sẽ đe dọa tính mạng của vô số người Palestine và khoảng 20 con tin Israel còn sống còn lại, đồng thời khiến Israel càng bị cô lập trên trường quốc tế. Israel hiện đã kiểm soát khoảng 3/4 vùng đất bị tàn phá này.

Các gia đình của con tin bị giữ ở Gaza lo sợ rằng một cuộc leo thang có thể khiến người thân của họ gặp nguy hiểm, và một số người đã biểu tình bên ngoài cuộc họp nội các an ninh ở Jerusalem. Các cựu quan chức an ninh cấp cao của Israel cũng phản đối kế hoạch này, cảnh báo về một vũng lầy không mang lại lợi ích quân sự đáng kể.

Vụ nổ sau đợt không kích của Israel tại Dải Gaza ngày 7.8 ẢNH: REUTERS

Một quan chức Israel trước đó cho biết nội các an ninh sẽ thảo luận về kế hoạch kiểm soát toàn bộ hoặc một phần Gaza chưa nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Quan chức này nói rằng bất kỳ kế hoạch nào được phê duyệt sẽ được thực hiện dần dần để gia tăng áp lực lên Hamas.

Chiến dịch trên không và trên bộ của Israel đã giết chết hàng chục ngàn người ở Gaza, khiến phần lớn dân chúng phải di tản, phá hủy nhiều khu vực rộng lớn và gây ra nạn đói nghiêm trọng, lan rộng.

Ít nhất 42 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và nổ súng của Israel trên khắp miền nam Gaza vào ngày 7.8, theo các bệnh viện địa phương.