Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Iran bắt 20 người bị cáo buộc là điệp viên của Israel

Văn Khoa
Văn Khoa
09/08/2025 20:40 GMT+7

Cơ quan Tư pháp Iran ngày 9.8 tuyên bố giới chức nước này đã bắt giữ 20 người bị họ cáo buộc là điệp viên thuộc cơ quan tình báo Mossad của Israel trong những tháng gần đây, theo Reuters.

Phát ngôn viên Cơ quan Tư pháp Iran Asghar Jahangiri hôm nay 9.8 phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Tehran rằng các cáo buộc đối với một số trong số 20 nghi phạm bị bắt nói trên đã được hủy bỏ và họ đã được thả. Ông Jahangiri không đưa ra con số cụ thể.

Iran bắt 20 người bị cáo buộc là điệp viên của Israel - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Cơ quan Tư pháp Iran Asghar Jahangiri

Ảnh: Chụp màn hình en.abna24.com

"Cơ quan Tư pháp sẽ không khoan nhượng đối với các điệp viên và đặc vụ của chế độ Do Thái, và với các phán quyết nghiêm khắc, chúng tôi sẽ xử lý tất cả bọn họ", truyền thông Iran dẫn lời ông Jahangiri. Ông cho hay toàn bộ chi tiết sẽ được công khai sau khi cuộc điều tra hoàn tất. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Israel.

Hôm 6.8, Iran đã hành quyết một nhà khoa học hạt nhân tên Rouzbeh Vadi, người bị kết tội làm gián điệp cho Israel và chuyển thông tin về một nhà khoa học hạt nhân khác. Nhà khoa học đó đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Iran hồi tháng 6, theo Reuters dẫn lại thông tin từ báo chí Iran.

Số vụ hành quyết những người Iran bị kết tội làm gián điệp cho Israel đã tăng đáng kể trong năm nay, với ít nhất 8 bản án tử hình được thực thi trong những tháng gần đây, theo Reuters.

Israel đã không kích vào Iran trong 12 ngày từ ngày 13.6, nhắm vào các tướng lĩnh cấp cao, nhà khoa học hạt nhân, cơ sở hạt nhân, cũng như các khu dân cư của Iran. Iran đã đáp trả bằng cách phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái vào Israel.

Tổ chức nhân quyền HRANA đã báo cáo 1.190 người Iran thiệt mạng trong các cuộc tấn công kéo dài 12 ngày của Israel, trong đó có 436 dân thường và 435 nhân viên an ninh.

Israel cho hay 28 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công trả đũa của Iran, theo Reuters.

Tin liên quan

'Góa phụ đen' Iran không nhớ rõ giết bao nhiêu người chồng để chiếm đoạt tài sản

'Góa phụ đen' Iran không nhớ rõ giết bao nhiêu người chồng để chiếm đoạt tài sản

Bị cáo Kolsum Akbari, 56 tuổi, biệt danh 'góa phụ đen' theo báo chí Iran, đã âm mưu lấy chồng cao tuổi trước khi lần lượt sát hại các nạn nhân bằng thuốc tiểu đường và chất cồn công nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Iran tuyên bố cứng rắn sau khi ông Trump dọa xóa sổ nhanh chương trình hạt nhân

Khám phá thêm chủ đề

Iran điệp viên israel không kích
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận