Iran bắt 20 người bị cáo buộc là điệp viên của Israel

Phát ngôn viên Cơ quan Tư pháp Iran Asghar Jahangiri hôm nay 9.8 phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Tehran rằng các cáo buộc đối với một số trong số 20 nghi phạm bị bắt nói trên đã được hủy bỏ và họ đã được thả. Ông Jahangiri không đưa ra con số cụ thể.

Phát ngôn viên Cơ quan Tư pháp Iran Asghar Jahangiri Ảnh: Chụp màn hình en.abna24.com

"Cơ quan Tư pháp sẽ không khoan nhượng đối với các điệp viên và đặc vụ của chế độ Do Thái, và với các phán quyết nghiêm khắc, chúng tôi sẽ xử lý tất cả bọn họ", truyền thông Iran dẫn lời ông Jahangiri. Ông cho hay toàn bộ chi tiết sẽ được công khai sau khi cuộc điều tra hoàn tất. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Israel.

Hôm 6.8, Iran đã hành quyết một nhà khoa học hạt nhân tên Rouzbeh Vadi, người bị kết tội làm gián điệp cho Israel và chuyển thông tin về một nhà khoa học hạt nhân khác. Nhà khoa học đó đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Iran hồi tháng 6, theo Reuters dẫn lại thông tin từ báo chí Iran.

Số vụ hành quyết những người Iran bị kết tội làm gián điệp cho Israel đã tăng đáng kể trong năm nay, với ít nhất 8 bản án tử hình được thực thi trong những tháng gần đây, theo Reuters.

Israel đã không kích vào Iran trong 12 ngày từ ngày 13.6, nhắm vào các tướng lĩnh cấp cao, nhà khoa học hạt nhân, cơ sở hạt nhân, cũng như các khu dân cư của Iran. Iran đã đáp trả bằng cách phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái vào Israel.

Tổ chức nhân quyền HRANA đã báo cáo 1.190 người Iran thiệt mạng trong các cuộc tấn công kéo dài 12 ngày của Israel, trong đó có 436 dân thường và 435 nhân viên an ninh.

Israel cho hay 28 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công trả đũa của Iran, theo Reuters.