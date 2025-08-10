Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn về kế hoạch của Israel ở Gaza

Theo AP, cuộc họp được dời lại từ ngày 9.8 theo kế hoạch ban đầu sang ngày 10.8. Phái bộ Panama, Chủ tịch Hội đồng bảo an tháng này, không cung cấp chi tiết về lý do đổi lịch trình.

Trước đó, Reuters hôm qua dẫn lời Đại sứ Riyad Mansour, Quan sát viên thường trực của Nhà nước Palestine ở LHQ, cho biết nhiều nước đã yêu cầu triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an về kế hoạch của chính quyền Tel Aviv. Còn Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres gọi kế hoạch của Israel là "sự leo thang nguy hiểm", đe dọa "làm trầm trọng hơn những hậu quả đã ở mức độ thảm khốc cho hàng triệu người Palestine".

AFP dẫn lời các ngoại trưởng Anh, Đức, New Zealand, Ý và Úc lên án mạnh mẽ quyết định của nội các an ninh Israel về việc triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Dải Gaza. Riêng Đức tuyên bố tạm ngừng cấp phép cho hoạt động xuất khẩu thiết bị quân sự có thể sử dụng ở Gaza cho đến khi có thông báo mới.

Cảnh tượng hoang tàn ở Gaza Ảnh: Reuters

Trả lời AP, hai quan chức đến từ khối Ả Rập (không nêu tên) tiết lộ các nhà trung gian Ai Cập và Qatar đang chuẩn bị cho khuôn khổ thỏa thuận mới, theo đó bao gồm nội dung trao trả một lần toàn bộ con tin (dù sống hay đã chết). Đổi lại, chính quyền Tel Aviv phải đồng ý chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza và rút lực lượng Israel khỏi lãnh thổ.

Bên cạnh đó, khung hành động cũng tìm cách giải quyết một bế tắc then chốt liên quan đến việc xử lý vũ khí của lực lượng Hamas ở Gaza. Israel duy trì quan điểm giải giáp hoàn toàn đối với Hamas, nhưng lực lượng này từ chối. Có thông tin các cuộc thảo luận hiện xoay quanh khả năng "đóng băng vũ khí". Điều này có nghĩa Hamas vẫn có thể giữ lại vũ khí nhưng không được phép sử dụng.

Ông Netanyahu tuyên bố muốn Israel kiểm soát toàn bộ Gaza

Kế hoạch cũng kêu gọi phía Hamas từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza. Một ủy ban người Palestine - Ả Rập được đề xuất chọn ra để quản lý Gaza và giám sát nỗ lực tái thiết cho đến khi có chính quyền Palestine mới thay thế. Hai đồng minh Mỹ tại Trung Đông cũng hỗ trợ huấn luyện một lực lượng cảnh sát mới nhằm duy trì trật tự ở Gaza.

Quan chức thứ hai cho hay chính phủ Mỹ đã được thông báo về khung hành động trên, trong khi phía Hamas vẫn chưa nhận được kế hoạch chi tiết về nỗ lực mới nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Ông Steve Witkoff, Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có kế hoạch gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ở Tây Ban Nha hôm nay (giờ VN) để bàn về kế hoạch chấm dứt xung đột ở Gaza, theo Axios.