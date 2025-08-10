Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn về kế hoạch của Israel ở Gaza

Thụy Miên
Thụy Miên
10/08/2025 05:00 GMT+7

Hôm nay (giờ VN), Hội đồng bảo an LHQ quyết định họp khẩn để bàn về tình hình Trung Đông sau khi nội các an ninh Israel thông qua kế hoạch kiểm soát TP.Gaza.

Theo AP, cuộc họp được dời lại từ ngày 9.8 theo kế hoạch ban đầu sang ngày 10.8. Phái bộ Panama, Chủ tịch Hội đồng bảo an tháng này, không cung cấp chi tiết về lý do đổi lịch trình.

Trước đó, Reuters hôm qua dẫn lời Đại sứ Riyad Mansour, Quan sát viên thường trực của Nhà nước Palestine ở LHQ, cho biết nhiều nước đã yêu cầu triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an về kế hoạch của chính quyền Tel Aviv. Còn Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres gọi kế hoạch của Israel là "sự leo thang nguy hiểm", đe dọa "làm trầm trọng hơn những hậu quả đã ở mức độ thảm khốc cho hàng triệu người Palestine".

AFP dẫn lời các ngoại trưởng Anh, Đức, New Zealand, Ý và Úc lên án mạnh mẽ quyết định của nội các an ninh Israel về việc triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Dải Gaza. Riêng Đức tuyên bố tạm ngừng cấp phép cho hoạt động xuất khẩu thiết bị quân sự có thể sử dụng ở Gaza cho đến khi có thông báo mới.

Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn về kế hoạch quân sự của Israel ở Gaza - Ảnh 1.

Cảnh tượng hoang tàn ở Gaza

Ảnh: Reuters

Trả lời AP, hai quan chức đến từ khối Ả Rập (không nêu tên) tiết lộ các nhà trung gian Ai Cập và Qatar đang chuẩn bị cho khuôn khổ thỏa thuận mới, theo đó bao gồm nội dung trao trả một lần toàn bộ con tin (dù sống hay đã chết). Đổi lại, chính quyền Tel Aviv phải đồng ý chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza và rút lực lượng Israel khỏi lãnh thổ.

Bên cạnh đó, khung hành động cũng tìm cách giải quyết một bế tắc then chốt liên quan đến việc xử lý vũ khí của lực lượng Hamas ở Gaza. Israel duy trì quan điểm giải giáp hoàn toàn đối với Hamas, nhưng lực lượng này từ chối. Có thông tin các cuộc thảo luận hiện xoay quanh khả năng "đóng băng vũ khí". Điều này có nghĩa Hamas vẫn có thể giữ lại vũ khí nhưng không được phép sử dụng.

Ông Netanyahu tuyên bố muốn Israel kiểm soát toàn bộ Gaza

Kế hoạch cũng kêu gọi phía Hamas từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza. Một ủy ban người Palestine - Ả Rập được đề xuất chọn ra để quản lý Gaza và giám sát nỗ lực tái thiết cho đến khi có chính quyền Palestine mới thay thế. Hai đồng minh Mỹ tại Trung Đông cũng hỗ trợ huấn luyện một lực lượng cảnh sát mới nhằm duy trì trật tự ở Gaza.

Quan chức thứ hai cho hay chính phủ Mỹ đã được thông báo về khung hành động trên, trong khi phía Hamas vẫn chưa nhận được kế hoạch chi tiết về nỗ lực mới nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Ông Steve Witkoff, Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có kế hoạch gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ở Tây Ban Nha hôm nay (giờ VN) để bàn về kế hoạch chấm dứt xung đột ở Gaza, theo Axios.

Tin liên quan

LHQ cân nhắc giảm ngân sách, nhân sự

LHQ cân nhắc giảm ngân sách, nhân sự

LHQ có thể cắt giảm 15 - 20% ngân sách và 20% biên chế tại Ban thư ký.

Tổng thư ký LHQ: Mỹ tấn công Iran là sự leo thang nguy hiểm

Khám phá thêm chủ đề

Hội đồng Bảo an LHQ Trung Đông Palestine israel gaza
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận