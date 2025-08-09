Israel chốt kế hoạch kiểm soát TP.Gaza

Nội bộ Israel bất đồng

Trong tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 8.8, Israel khẳng định Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ chuẩn bị kiểm soát TP.Gaza, đồng thời cam kết cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở ngoài các khu vực chiến sự. Dự kiến, quân đội Israel sẽ mất ít nhất vài ngày để huy động lực lượng dự bị, triển khai quân cho chiến dịch tiến vào TP.Gaza và sơ tán hàng chục nghìn người Palestine khỏi những khu vực chiến sự mới, theo The Times of Israel.

Ông Netanyahu tuyên bố muốn Israel kiểm soát toàn bộ Gaza

Nội các Israel ngày 8.8 cũng thông qua 5 nguyên tắc để kết thúc xung đột, bao gồm: giải giáp Hamas, trả tự do cho toàn bộ 50 con tin, phi quân sự hóa Dải Gaza, duy trì kiểm soát an ninh của Israel tại vùng đất này, và thiết lập một chính quyền dân sự thay thế không có sự tham gia của Hamas hoặc chính quyền Palestine.

Dù được đa số thành viên nội các ủng hộ, kế hoạch nêu trên lại không nhận được sự đồng thuận từ Tổng tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir. Theo Đài Al Jazeera, vị chỉ huy cấp cao của Israel đã phản đối động thái này vì nó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của các con tin còn sống, làm kiệt quệ sức lực binh sĩ Israel và gây tổn hại đến tính hợp pháp quốc tế của Israel. Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid đã gọi quyết định của nội các an ninh Israel là "thảm họa nối tiếp thảm họa".

Binh sĩ Israel tập trung gần biên giới Dải Gaza ở miền nam Israel ngày 6.8 Ảnh: AP

Trong khi đó, tại Israel, nhiều người dân cũng lo ngại trước kế hoạch tiến sâu hơn vào các khu vực ở Dải Gaza. Tối 7.8, hàng trăm người biểu tình đã tập trung trước Văn phòng Thủ tướng Israel ở Jerusalem, kêu gọi chấm dứt ngay chiến dịch quân sự để đổi lấy việc thả con tin.

Các bên phản ứng dữ dội

Phản ứng trước tuyên bố của phía Israel, Hamas ngày 8.8 cho rằng đây là "sự đảo ngược rõ ràng trong tiến trình đàm phán", đồng thời cảnh báo Israel đang "hy sinh các con tin" để tiếp tục hành động quân sự.

Reuters dẫn lời một quan chức Jordan cho biết các nước Ả Rập "chỉ ủng hộ những gì người Palestine đồng thuận và quyết định", đồng thời khẳng định an ninh Gaza nên được quản lý bởi "các thể chế hợp pháp của người Palestine". Trong khi đó, lãnh đạo các quốc gia và tổ chức, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Ai Cập, Úc và Liên Hiệp Quốc, bày tỏ quan ngại, kêu gọi Israel xem xét lại quyết định kiểm soát TP.Gaza và tránh leo thang thêm tình hình khu vực.

Dưới góc độ chuyên gia, ông Adam Weinstein, Phó giám đốc chương trình Trung Đông tại Viện Quincy về chính sách nhà nước có trách nhiệm (Mỹ), nhận định: "Đây không phải là diễn biến đáng ngạc nhiên, nó lặp lại những gì chúng ta đã chứng kiến trong nhiều tháng qua".

Trả lời Al Jazeera, nhà phân tích chính trị người Israel Akiva Eldar cảnh báo: "Dự kiến, Israel sẽ chứng kiến sự hỗn loạn trong nước, cả về kinh tế, quân sự và xã hội trong bối cảnh kế hoạch mới làm tăng thêm cảm giác thất vọng trong giới quân sự và người dân Israel vì không có chiến lược rút lui rõ ràng khỏi Gaza".

