Israel tính mở rộng phạm vi kiểm soát ở Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu họp báo ở Jerusalem hôm 10.8 ảnh: afp

Thủ tướng Netanyahu ngày 10.8 lên tiếng bảo vệ chiến dịch quân sự mới tại Dải Gaza, mà theo thông báo mới của ông được mở rộng hơn nhiều so với những gì Israel từng công bố trước đó, vốn ban đầu chỉ dừng lại ở mục tiêu kiểm soát thành phố Gaza.

"Israel không còn cách nào ngoài việc phải kết thúc và hoàn toàn đánh bại Hamas", Đài NBC News hôm nay 11.8 dẫn lời nhà lãnh đạo Israel.

Bất chấp sức ép quốc tế và ngày càng có thêm nhiều người Israel bày tỏ quan ngại về cuộc chiến kéo dài 22 tháng qua ở Dải Gaza, Thủ tướng Netanyahu cho hay nội các an ninh nước này đã chỉ đạo không những phá hủy các thành trì của Hamas ở thành phố Gaza, mà còn ở các khu trại tị nạn ở miền trung và Mawasi.

Các khu trại tị nạn với hơn nửa triệu người trú ẩn đã không được đề cập trong thông báo ngày 8.8 của ông Netanyahu.

Cuối ngày 10.8, Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết nhà lãnh đạo đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch mới và cảm ơn ông Trump về sự ủng hộ không lay chuyển đối với chính quyền Tel Aviv.

Phát biểu với báo chí nước ngoài ở Jerusalem trước phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tối 10.8 (giờ Việt Nam), ông Netanyahu vẫn khẳng định mục tiêu của Israel không phải chiếm đóng mà là giải phóng Dải Gaza.

Nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh các mục tiêu của Israel gồm giải giới vũ khí tại lãnh thổ, quân đội Israel nắm quyền kiểm soát an ninh tuyệt đối, và một chính quyền dân sự phi Israel quản lý Dải Gaza.



Cũng theo vị thủ tướng, Israel muốn gia tăng số địa điểm phân phát hàng viện trợ ở Gaza, nhưng sau đó lại khẳng định không có chuyện người dân Gaza bị đói, Tel Aviv không áp dụng chính sách bỏ đói người dân ở đây.

Đến khuya 10.8 (giờ địa phương), các đợt không kích dữ dội đã ghi nhận tại thành phố Gaza. Ngay trước nửa đêm, Đài Al Jazeera dẫn lời giám đốc bệnh viện Shifa cho biết một phóng viên của đài tên Anas al-Sharif đã thiệt mạng trong cuộc không kích cùng với một số nhà báo khác và tài xế ở gần bệnh viện.

Quân đội Israel xác nhận vụ việc, cáo buộc người tên al-Sharif không phải là nhà báo mà có liên hệ với Hamas.

Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trước đó trong ngày về tình hình Gaza, Mỹ lên tiếng bảo vệ Israel, khẳng định nước này có quyền quyết định cần phải làm gì là tốt nhất cho an ninh quốc gia. Mỹ bác bỏ cáo buộc diệt chủng ở Gaza là sai sự thật.

Trước Hội đồng Bảo an, ông Miroslav Jenca, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, cảnh báo kế hoạch của Israel nhằm tiến tới kiểm soát thành phố Gaza có nguy cơ dẫn đến “một thảm họa khác” với hệ lụy khó lường. Nhiều nước trước đó cũng chỉ trích kế hoạch "nguy hiểm" của Israel ở Gaza.