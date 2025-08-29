Dải Gaza trên các bàn cân

Tính đến ngày 28.8, cuộc xung đột ở Dải Gaza tiếp tục leo thang, khi Israel đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại TP.Gaza giữa những chỉ trích của quốc tế về tình hình nhân đạo.

Nạn đói nhân tạo

Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế Save the Children (trụ sở tại Anh) mô tả cảnh tượng trẻ em ở Dải Gaza đói đến mức "khóc không nổi", theo AFP ngày 28.8. Tổng số người chết vì đói ở Gaza từ đầu xung đột được giới chức địa phương thống kê là 313 người, trong đó có 119 trẻ em. Giáo hoàng Leo XIV hôm 27.8 đã yêu cầu Israel chấm dứt "hình phạt tập thể", kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức nhằm mở đường cho viện trợ đến Dải Gaza và tuân thủ các quy định nhân đạo quốc tế.

Khung cảnh hoang tàn tại Gaza ngày 26.8 ẢNH: AP

Trên diễn đàn quốc tế, gần như toàn bộ thành viên trong HĐBA LHQ, ngoại trừ Mỹ, ngày 27.8 yêu cầu ngừng bắn, thả hết con tin và cảnh báo về "nạn đói nhân tạo" ở vùng đất này. Trong tuyên bố chung, 14 thành viên HĐBA kêu gọi Israel đảo ngược quyết định mở rộng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza nhằm kiểm soát TP.Gaza, cho rằng hành động này chắc chắn sẽ làm trầm trọng tình hình nhân đạo vốn đã tồi tệ, và đe dọa tính mạng của toàn bộ dân thường, gồm các con tin. Trước đó, Israel đã phản đối báo cáo lần đầu tiên xác nhận xảy ra nạn đói tại Dải Gaza.

Kế hoạch hậu chiến

Trong lúc đó, quân đội Israel hôm qua thông báo vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự, tuyên bố việc sơ tán cư dân tại TP.Gaza là "không thể tránh khỏi" và đang chuẩn bị cho chiến dịch kiểm soát thành phố này. Cuộc đàm phán ngừng bắn có vẻ rơi vào bế tắc khi Israel vẫn chưa phản hồi đề xuất của các bên trung gian đã được Hamas đồng ý. Dù vậy, một số bên cũng đang có động thái nhằm chuẩn bị cho tương lai tại Dải Gaza sau chiến sự. Tờ The Wall Street Journal loan tin Ai Cập đã bắt đầu huấn luyện hàng trăm nhân viên an ninh người Palestine, thuộc Chính quyền Palestine (PA) ở Bờ Tây, để lập một lực lượng lên đến 10.000 người nhằm đảm bảo an ninh hậu chiến ở Dải Gaza. Mục tiêu là thay thế quyền kiểm soát của Hamas bằng một lực lượng hành pháp mới, do PA lãnh đạo. Tuy nhiên Israel phản đối sự tham gia của PA trong việc quản lý Dải Gaza, dù nước này hợp tác an ninh với PA tại Bờ Tây.

Tại Mỹ ngày 27.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump có buổi làm việc chính sách với con rể - cựu cố vấn Jared Kushner, và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair để bàn về tình hình Gaza. Theo tờ New York Post, ông Blair đã tham gia nhiều sáng kiến Trung Đông sau khi từ chức vào năm 2007. Tại cuộc họp, ông Kushner và ông Blair được cho đã đề xuất các mô hình quản lý Dải Gaza mà không có Hamas, đồng thời tăng cường viện trợ nhân đạo.

Người Palestine mất nhà cửa tại TP.Gaza ngày 26.8 ẢNH: AP

Trong khi Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff trước đó hé lộ là "cuộc họp lớn" để bàn bạc kế hoạch toàn diện thời hậu chiến, một quan chức Nhà Trắng hôm qua cho rằng đó chỉ là cuộc họp chính sách thông thường của tổng thống và không có gì để chia sẻ, theo tờ The Times of Israel. Cuộc xung đột tại Gaza được cho chỉ là mối quan tâm thứ yếu của Tổng thống Trump nhưng các quan chức Mỹ cho biết ông đã chỉ thị tìm cách chấm dứt. Ông chủ Nhà Trắng được cho là vẫn ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel chống Hamas cũng như điều kiện thả toàn bộ con tin.