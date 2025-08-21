Phát biểu gây sốc của cựu giám đốc tình báo Israel về 50.000 người chết ở Gaza

"Với tất cả những gì đã xảy ra vào ngày 7.10.2023, cứ mỗi một người Israel mất mạng, 50 người Palestine phải chết", thiếu tướng Aharon Haliva thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát biểu trong đoạn ghi âm do kênh tin tức 12 của Israel công bố hôm 15.8, theo CNN ngày 18.8.

"Việc đã có 50.000 người chết ở Gaza là cần thiết và bắt buộc cho các thế hệ tương lai", ông Haliva nói trong đoạn ghi âm. Không rõ ông Haliva có phát ngôn như thế khi nào, nhưng số người thiệt mạng ở Gaza đã vượt quá 50.000 vào tháng 3, theo CNN.

Reuters hôm nay 21.8 dẫn lời giới chức y tế Gaza cho hay cuộc tấn công quân sự của Israel vào vùng lãnh thổ này đã khiến ít nhất 60.000 người Palestine thiệt mạng.

Một khu vực ở miền trung Dải Gaza bị tàn phá do các cuộc tấn công của Israel Ảnh: Reuters

"Không còn lựa chọn nào khác - thỉnh thoảng, họ cần một Nakba để cảm nhận được cái giá phải trả", ông Haliva nói. Nakba, hay "thảm họa" trong tiếng Ả Rập, là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Palestine khi khoảng 700.000 người Palestine phải chạy trốn hoặc bị các nhóm Do Thái vũ trang đuổi ra khỏi nhà vào năm 1948 trong thời kỳ thành lập Nhà nước Israel.

Tuyên bố đáng chú ý của ông Haliva trong suốt các đoạn ghi âm là quân đội Israel không phải tổ chức duy nhất chịu trách nhiệm về những thất bại dẫn đến các cuộc tấn công ngày 7.10.2023.

Ông Haliva là người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Israel vào ngày 7.10.2023, khi Hamas phát động các cuộc tấn công vào miền nam Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin. Ông Haliva từ chức vào tháng 4.2024 vì "trách nhiệm lãnh đạo", theo CNN.

Phía Israel chưa có bình luận chính thức về đoạn ghi âm bị rò rỉ nói trên.

Trong một tuyên bố, Hamas lên án phát ngôn của ông Haliva và khẳng định đoạn ghi âm nói trên "xác nhận rằng tội ác chống lại người dân chúng tôi là những quyết định cấp cao và chính sách chính thức từ giới lãnh đạo chính trị và an ninh của kẻ thù".

Một báo cáo của Ủy ban đặc biệt Liên Hiệp Quốc được công bố vào tháng 11.2024 cho thấy hành động của Israel ở Gaza "phù hợp với các đặc điểm của tội diệt chủng". Trong khi đó, quân đội Israel cho rằng kết luận trên "hoàn toàn vô căn cứ". Israel đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc diệt chủng, khẳng định họ đang hành động theo luật pháp quốc tế, theo CNN.