Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Israel tấn công Houthi, chuẩn bị sơ tán ở Gaza

Văn Khoa
Văn Khoa
18/08/2025 05:02 GMT+7

Quân đội Israel ngày 17.8 tuyên bố đã tấn công một cơ sở hạ tầng năng lượng ở thủ đô Sanaa của Yemen do lực lượng Houthi sử dụng, nhưng không nêu tên cụ thể, theo AFP.

Đài truyền hình Al-Masirah của Houthi cùng ngày dẫn nguồn tin cho hay một cuộc tấn công đã nhắm vào nhà máy điện Haziz ở phía nam Sanaa. Đến chiều qua chưa có thông tin về thương vong cũng như phản ứng của Houthi. Quân đội Israel còn tuyên bố tiến hành cuộc không kích mới nhất để đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp của Houthi. Hôm 14.8, Israel thông báo đánh chặn một tên lửa được phóng từ Yemen, và sau đó Houthi đã nhận trách nhiệm. 

Kể từ khi cuộc xung đột Hamas - Israel ở Dải Gaza bắt đầu vào tháng 10.2023, Houthi nhiều lần phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, tuyên bố hành động này nhằm thể hiện đoàn kết với người Palestine.

Israel tấn công Houthi, chuẩn bị sơ tán ở Gaza - Ảnh 1.

Xe tăng Israel hoạt động gần TP.Gaza ngày 16.8

Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 17.8, Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza cáo buộc các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 40 người thiệt mạng trong ngày 16.8. Hơn một tuần trước đó, nội các an ninh Israel phê duyệt kế hoạch chiếm giữ TP.Gaza ở phía bắc Dải Gaza. Trước khi tiến hành kế hoạch trên, COGAT (cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Israel phụ trách vấn đề dân sự tại các lãnh thổ Palestine) thông báo rằng bắt đầu từ ngày 17.8, quân đội Israel "sẽ cung cấp thêm lều trại và thiết bị trú ẩn nhằm chuẩn bị sơ tán dân thường khỏi các khu vực chiến sự đến phía nam Gaza để bảo vệ sự an toàn của họ". Trong khi đó, Hamas cho rằng thông báo này là một phần của "cuộc tấn công tàn bạo nhằm chiếm đóng TP.Gaza".

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ bày tỏ lo ngại về kế hoạch của Israel di dời người dân đến miền nam Gaza, cho rằng việc này sẽ chỉ làm gia tăng đau khổ cho họ. Các quan chức Palestine và LHQ cũng khẳng định hiện không có nơi nào trong Dải Gaza là an toàn, bao gồm cả các khu vực ở phía nam Gaza, theo Reuters.

Tin liên quan

Israel: Căng thẳng phát sinh giữa bộ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng

Israel: Căng thẳng phát sinh giữa bộ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng

Hôm nay (12.8), ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, đã khiển trách Tướng Eyal Zamir, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vì các quyết định bổ nhiệm mà không thông qua bộ trưởng.

Israel cấp tập không kích Gaza

Quốc tế lên án ý tưởng Bờ Tây của Israel

Khám phá thêm chủ đề

Houthi gaza israel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận