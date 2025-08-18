Israel tấn công Houthi, chuẩn bị sơ tán ở Gaza

Đài truyền hình Al-Masirah của Houthi cùng ngày dẫn nguồn tin cho hay một cuộc tấn công đã nhắm vào nhà máy điện Haziz ở phía nam Sanaa. Đến chiều qua chưa có thông tin về thương vong cũng như phản ứng của Houthi. Quân đội Israel còn tuyên bố tiến hành cuộc không kích mới nhất để đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp của Houthi. Hôm 14.8, Israel thông báo đánh chặn một tên lửa được phóng từ Yemen, và sau đó Houthi đã nhận trách nhiệm.

Kể từ khi cuộc xung đột Hamas - Israel ở Dải Gaza bắt đầu vào tháng 10.2023, Houthi nhiều lần phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, tuyên bố hành động này nhằm thể hiện đoàn kết với người Palestine.

Xe tăng Israel hoạt động gần TP.Gaza ngày 16.8 Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 17.8, Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza cáo buộc các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 40 người thiệt mạng trong ngày 16.8. Hơn một tuần trước đó, nội các an ninh Israel phê duyệt kế hoạch chiếm giữ TP.Gaza ở phía bắc Dải Gaza. Trước khi tiến hành kế hoạch trên, COGAT (cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Israel phụ trách vấn đề dân sự tại các lãnh thổ Palestine) thông báo rằng bắt đầu từ ngày 17.8, quân đội Israel "sẽ cung cấp thêm lều trại và thiết bị trú ẩn nhằm chuẩn bị sơ tán dân thường khỏi các khu vực chiến sự đến phía nam Gaza để bảo vệ sự an toàn của họ". Trong khi đó, Hamas cho rằng thông báo này là một phần của "cuộc tấn công tàn bạo nhằm chiếm đóng TP.Gaza".

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ bày tỏ lo ngại về kế hoạch của Israel di dời người dân đến miền nam Gaza, cho rằng việc này sẽ chỉ làm gia tăng đau khổ cho họ. Các quan chức Palestine và LHQ cũng khẳng định hiện không có nơi nào trong Dải Gaza là an toàn, bao gồm cả các khu vực ở phía nam Gaza, theo Reuters.