Israel: Căng thẳng phát sinh giữa bộ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng

(trái) Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và tướng Eyal Zamir ảnh: afp

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa quân đội và chính phủ Israel trước kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza, Bộ Quốc phòng nước này ra tuyên bố chỉ trích việc Tổng tham mưu trưởng đã đưa ra các quyết định bổ nhiệm quân sự “mà không có sự phối hợp hoặc đồng thuận” với Bộ trưởng Quốc phòng.

Cũng theo tuyên bố, việc này “vi phạm quy trình đã được thống nhất trước đó". Vì vậy, Bộ trưởng Katz “không có ý định thảo luận hoặc phê chuẩn bất kỳ quyết định bổ nhiệm hoặc những cái tên trên danh sách đã được trình lên”, AFP hôm 12.8 đưa tin.

Trong tuyên bố đáp trả sau đó, tướng Zamir khẳng định ông là "người duy nhất có thẩm quyền bổ nhiệm sĩ quan từ cấp đại tá trở lên”.

"Tổng tham mưu trưởng sẽ đưa ra các quyết định bổ nhiệm, sau đó việc bổ nhiệm được trình lên bộ trưởng để phê duyệt", theo tuyên bố.

Sự hục hặc giữa chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu và phía Tổng tham mưu trưởng IDF đã âm thầm gia tăng trong 2 tuần qua, với lý do là hai bên không đạt được đồng thuận về bước đi kế tiếp trong chiến dịch quân sự ở Gaza.

Truyền thông Israel đưa tin Tướng Zamir muốn bao vây thành phố Gaza hơn là tiến tới kiểm soát toàn bộ thành phố này.

Hiện quân đội Israel kiểm soát khoảng 75% Dải Gaza sau 22 tháng chiến sự.

Hồi tháng 2, Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Katz đã cùng quyết định bổ nhiệm tướng Zamir vào vai trò Tổng tham mưu trưởng mới của IDF sau khi người tiền nhiệm bị cách chức.

Trong khi tướng Zamir lên tiếng bảo vệ quyền được bày tỏ quan điểm một cách chuyên nghiệp và không sợ hãi, Bộ trưởng Katz đồng ý rằng Tổng tham mưu trưởng có quyền phát biểu ý kiến, nhưng quân đội cuối cùng buộc phải thi hành bất kỳ quyết định nào của chính phủ về vấn đề Gaza.