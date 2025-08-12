Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mìn lại nổ ở biên giới, quân đội Thái Lan tuyên bố quyền tự vệ

Thụy Miên
Thụy Miên
12/08/2025 19:28 GMT+7

Hôm nay (12.8), Lục quân Hoàng gia Thái Lan lên tiếng phản đối vụ nổ mìn mới nhất ở biên giới với Campuchia trước đó cùng ngày, cho biết có thể sẽ thực thi quyền tự vệ trước những sự vụ tương tự.

Quân đội Thái Lan tuyên bố quyền tự vệ sau vụ nổ mìn tại biên giới Campuchia - Ảnh 1.

Đơn vị bộ binh Thái Lan tham gia diễn tập sẵn sàng tác chiến ở tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan), giáp biên giới Campuchia hôm 12.8

ảnh: lục quân hoàng gia thái lan

Tờ Bangkok Post hôm 12.8 dẫn lời thiếu tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan, cho biết vụ nổ mìn sát thương xảy ra vào khoảng 9 giờ 10 sáng 12.8 trên tuyến tuần tra thường lệ của phía Thái Lan ở tỉnh Surin giáp biên giới Campuchia.

Nơi nổ cách di tích đền cổ Ta Muen Thom (tiếng Thái)/Ta Moen (tiếng Khmer) khoảng 1 km. Một binh sĩ đã bị chấn thương nghiêm trọng ở chân, và phía Lục quân Hoàng gia Thái Lan gọi đây là bằng chứng cho thấy Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là Công ước Ottawa cấm phổ biến mìn sát thương cá nhân.

Đây là lần thứ tư trong vòng vài tuần qua phía Thái Lan thông báo có binh sĩ bị thương do mìn sát thương khi tuần tra dọc biên giới. Lần gần nhất là hôm 9.8, với 3 binh sĩ bị thương vì mìn ở khu vực giữa tỉnh Sisaket (Thái Lan) và tỉnh Preah Vihear (Campuchia).

Phía Campuchia đã bác bỏ những cáo buộc trên từ Thái Lan.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định nước này luôn tuân thủ Công ước Ottawa, giữ vững lập trường kiên định và không thỏa hiệp, chưa từng sử dụng, sản xuất hoặc triển khai bất kỳ loại mìn sát thương cá nhân nào trong mọi hoàn cảnh.

Ngược lại, phía Campuchia đã thông báo lên Liên Hiệp Quốc về việc phía Thái Lan liên tục vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn, chẳng hạn như tiếp tục rào dây thép gai trên đất Campuchia, theo tờ Khmer Times. Phía Thái Lan chưa bình luận về thông tin này.

