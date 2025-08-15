Hàng chục người chết vì chiến sự và nạn đói ở Gaza

Cùng ngày, cơ quan y tế Gaza thông báo có thêm 4 người chết vì đói và suy dinh dưỡng trong vòng 24 giờ.

Một khu vực ở miền bắc Gaza ngày 13.8 Ảnh: AFP

Hơn 100 tổ chức phi chính phủ quốc tế đã cáo buộc Israel sử dụng viện trợ nhân đạo như một vũ khí ở Gaza. Các tổ chức này cho biết hàng chục yêu cầu mang thực phẩm, thuốc men, nước uống và vật dụng tạm trú vào Gaza đã bị từ chối với lý do các tổ chức này "không được phép cung cấp viện trợ".

Đến chiều qua chưa có phản ứng của Israel đối với cáo buộc mới. Trước đó, chính quyền Israel tuyên bố không có hạn chế về việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza, theo The Guardian.