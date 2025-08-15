Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hàng chục người chết vì chiến sự và nạn đói ở Gaza

Văn Khoa
Văn Khoa
15/08/2025 05:06 GMT+7

Tờ The Guardian ngày 14.8 dẫn lại thông tin từ Hãng tin Wafa của Palestine cho hay tính từ sáng cùng ngày đã có ít nhất 81 người thiệt mạng ở Dải Gaza do các cuộc tấn công của Israel.

Cùng ngày, cơ quan y tế Gaza thông báo có thêm 4 người chết vì đói và suy dinh dưỡng trong vòng 24 giờ.

Hàng chục người chết ở Gaza do chiến sự và nạn đói gia tăng - Ảnh 1.

Một khu vực ở miền bắc Gaza ngày 13.8

Ảnh: AFP

Hơn 100 tổ chức phi chính phủ quốc tế đã cáo buộc Israel sử dụng viện trợ nhân đạo như một vũ khí ở Gaza. Các tổ chức này cho biết hàng chục yêu cầu mang thực phẩm, thuốc men, nước uống và vật dụng tạm trú vào Gaza đã bị từ chối với lý do các tổ chức này "không được phép cung cấp viện trợ". 

Đến chiều qua chưa có phản ứng của Israel đối với cáo buộc mới. Trước đó, chính quyền Israel tuyên bố không có hạn chế về việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza, theo The Guardian.

Ông Trump và ông Netanyahu cãi vã qua điện thoại về nạn đói Gaza

Tin liên quan

Gaza căng mình chờ kết quả hòa đàm

Gaza căng mình chờ kết quả hòa đàm

Israel, Hamas và các bên trung gian đang nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp - dường như đã đổ vỡ vào tháng trước, giữa lúc Dải Gaza vẫn chìm trong khói lửa bom đạn và nỗi lo đói kém bủa vây.

Khám phá thêm chủ đề

dải Gaza Nhân đạo viện trợ israel
