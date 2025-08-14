Gaza căng mình chờ kết quả hòa đàm

Một phái đoàn Hamas ngày 12.8 đã đến Cairo (Ai Cập) để tham gia các cuộc đàm phán nhằm khôi phục kế hoạch ngừng bắn tại Gaza.

Nỗ lực hòa đàm

Tờ The Guardian dẫn lời Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cho hay: "Mục tiêu chính của cuộc đàm phán lần này là quay trở lại đề xuất ban đầu - ngừng bắn trong 60 ngày, thả một số con tin và người Palestine bị giam giữ, cung cấp viện trợ nhân đạo và y tế cho Gaza mà không bị hạn chế, không điều kiện". Ông Abdelatty nhấn mạnh Ai Cập đang làm việc với cả Hamas và Israel để thúc đẩy một thỏa thuận dựa trên kế hoạch do Mỹ đề xuất gần đây.

Ông Trump và ông Netanyahu cãi vã qua điện thoại về nạn đói Gaza

Tuy vậy, đến nay, Hamas - Israel vẫn còn khác biệt lớn ở các vấn đề then chốt như thả con tin và giải giáp Hamas. Quan chức Hamas Taher al-Nono cho hay các cuộc họp với giới chức Ai Cập ngày 13.8 tập trung vào các biện pháp chấm dứt xung đột, cung cấp viện trợ nhân đạo và "giảm bớt đau khổ của người dân Dải Gaza". Liên quan vấn đề giải giáp, một quan chức Hamas nói với Reuters rằng nhóm này có thể từ bỏ quyền quản lý Gaza để giao cho một ủy ban phi đảng phái, nhưng sẽ không hạ vũ khí trước khi một nhà nước Palestine được thành lập.

Về phần mình, trả lời phỏng vấn với Kênh i24 ngày 12.8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định xung đột sẽ không kết thúc cho tới khi Hamas bị "xóa sổ", đồng thời bác bỏ phương án thả "một phần" con tin. Phía Israel cũng dự kiến cử các nhà đàm phán tới Doha trong tuần này để họp về một thỏa thuận toàn diện nhằm thả các con tin bị Hamas bắt giữ và lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Người dân Palestine trú ẩn tại khu trại tạm ở TP.Gaza ngày 12.8.2025 Ảnh: Reuters

Vòng đàm phán gián tiếp gần đây nhất tại Qatar đã kết thúc trong bế tắc vào cuối tháng 7, khi Israel và Hamas đều đổ lỗi cho nhau về việc thiếu tiến triển đối với đề xuất của Mỹ về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin trong 60 ngày.

Thảm cảnh tại Gaza

Nỗ lực đàm phán diễn ra trong bối cảnh các cuộc không kích của Israel vào TP.Gaza đã tăng đáng kể chỉ sau 3 ngày sau khi nội các an ninh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấp thuận kế hoạch mở rộng xung đột tại khu vực này. Cơ quan y tế tại Gaza cho biết ít nhất 39 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel trên khắp Gaza sáng 13.8. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đang xem xét các báo cáo và quân đội thực hiện những biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.

Cùng ngày, Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir đã ký vào "khuôn khổ chính cho kế hoạch tác chiến tiếp theo của Israel ở Gaza". Trước đó, ông Zamir được cho là phản đối kế hoạch này, gây ra bất đồng trong nội các an ninh của Thủ tướng Netanyahu, theo tờ The Times of Israel.

Trong một diễn biến liên quan, LHQ ngày 12.8 cảnh báo rằng tình trạng đói và suy dinh dưỡng ở Gaza đang ở mức nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát. Trước tình hình đó, Ngoại trưởng 24 quốc gia, trong đó có Anh, Canada, Úc, Pháp và Nhật, ra tuyên bố chung rằng khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đã đến "mức độ không thể tưởng tượng được" và kêu gọi Israel cho phép viện trợ vào vùng này mà không bị hạn chế.

Israel giết nhà báo đoạt giải Pulitzer, Gaza trở thành đất dữ của báo giới

Phía Israel bác bỏ cáo buộc gây ra nạn đói, khẳng định Hamas đã đánh cắp hàng cứu trợ. Israel cho biết đã tăng cường vận chuyển viện trợ, bao gồm tạm ngừng giao tranh tại một số khu vực vào những thời điểm nhất định và công bố các tuyến đường an toàn cho đoàn xe cứu trợ, theo Reuters. Điều phối viên các hoạt động của chính phủ Israel (COGAT) ngày 13.8 cho biết gần 320 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã vào Dải Gaza thông qua các cửa khẩu Kerem Shalom và Zikim.